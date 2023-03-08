高雄推動農作省水近300公頃 精準灌溉省水、省時更省工

農業局推動農作省水，協助農民裝設田間灌溉設施，精準灌溉省水、省時更省工。（記者陳文嬋攝）

2023/03/08 23:35

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水情嚴峻，高雄市農業局超前部署，爭取農水署經費2635萬元，推動農作省水近300公頃，協助農民裝設調蓄設施，以滴灌等系統搭配水塔使用，不但發揮精準灌溉，省水、省時更省工。

高雄山區等農地取水不易，加上近年來氣候異常，經常面臨乾旱缺水，容易影響果樹生長，農業局與農水署合作，推動管路灌溉計畫，爭取經費2635萬元，協助農民設置調蓄設施，迄今將近300公頃，範圍擴及美濃、那瑪夏、桃源等農地。

農業局協助農民精準用水，包括青梅、水蜜桃等作物，裝設田間灌溉管路如微噴、滴灌系統等，還有馬達、蓄水槽及控制器等灌溉調控設施，相較於傳統漫灌可節省3至5成以上用水量，提高用水效率。

農業局表示，施設後提高灌溉均勻度，配合實施產期調整，確保作物適時適量灌溉，平均增產率可達2成5至4成7，更大幅提升果實口感與品質，還可減少管理人力，節省灌溉用水及時間，堪稱是一舉數得，深受農民喜愛。

美濃農民曾達光種植韭菜，他說，6分地只花4萬多元，裝設滴灌系統，定時灌水與肥料成效好，過去灌溉、施肥各動用2至3人，如今只要他1人就搞定，過去1.5小時只能灌溉10分之1，如今相同時間全面完成，不只達到省水，省工、省時高達10分之9。

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