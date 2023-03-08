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    高雄「火焰長城」燒逾4小時 17輛消防車仍無法撲滅

    高雄「火焰長城」延燒超過4個小時，17輛消防車仍無法撲滅。（取自「爆料公社」；本報合成）

    高雄「火焰長城」延燒超過4個小時，17輛消防車仍無法撲滅。（取自「爆料公社」；本報合成）

    2023/03/08 21:46

    〔記者洪定宏／高雄報導〕今天下午5點16分，在大樹區中華路發生的雜草火警，竟然已延燒超過4個小時，消防局派出17車、42人，仍無撲滅的跡象，消防局長王志平到場也束手無策。到底是天乾物燥缺水造成，還是有人蓄意縱火，仍有待調查。

    消防局接獲報案後，派出大寮、仁武、鳥松、大樹、中庄、大昌、苓雅、鳳山多達8個分隊滅火，但火勢非常猛烈，有網友拍照及錄影傳到「爆料公社」，因為火勢沿路蔓延，被形容「火焰長城」。

    高雄「火焰長城」延燒超過4個小時，17輛消防車仍無法撲滅。（取自「爆料公社」）

    高雄「火焰長城」延燒超過4個小時，17輛消防車仍無法撲滅。（取自「爆料公社」）

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