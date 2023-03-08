高雄農漁產進軍東京食品展 預計年銷日本逾千貨櫃

市長陳其邁赴日行銷高雄農漁產與加工品。（市府提供）

2023/03/08 20:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄農漁產進軍2023東京國際食品展，市長陳其邁以日文形容是「幸福的滋味」，他更推薦「蜜棗＋烏魚子」台式吃法，日本消費者大讚「歐伊細（好吃）」；市府預計銷日逾千貨櫃，力拚銷日市場成長2成。

高雄市長陳其邁親率13家合作社等組團參展，主打香蕉、蜜棗、鳳梨、芽菜及5月將上市的玉荷包，以及生食級鯛魚、鮪魚生魚片和調理冷凍即食虱目魚肚等。

日本姐妹市八王子市前市長、現任台灣友好交流協會理事長黑須隆一也特別到場致意，與陳其邁互動熱絡。市府團隊去年曾赴日拜會八王子市，日方採購高雄鳳梨，預計今年5月供貨八王子市國中營養午餐水果，持續維持台日友好及經濟交流。

農業局長張清榮表示，今年農漁產輸日暢旺，旗山果菜合作社將出口香蕉逾1500公噸、鳳梨逾500公噸，加洲果菜與日本7-11洽談合作，春上香合作社也爭取到10公噸玉荷包荔枝訂單，一鳴生技農園將外銷破萬瓶玉荷包冷凍乾燥果乾。

海洋局長張漢雄說，海洋局與台灣區冷凍水產工業同業公會聯手主打「高雄海味」品牌，推出眾多水產品，今年預計銷日漁產逾千貨櫃更勝去年。

農業局指出，日本是高雄重點外銷市場，近年來鳳梨、荔枝、香蕉等均穩定成長，市府睽違3年重啟參加東京國際食品展，吸引國際貿易商青睞，更獲得日本媒體報導，力拚擴大銷日市場。

市長陳其邁赴日行銷高雄農漁產與加工品。（市府提供）

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