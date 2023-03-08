高雄內門「羅漢門迎佛祖」4天遶境落幕 花旗木、螢火蟲接棒

高雄內門「羅漢門迎佛祖」4天遶境圓滿落幕。（記者王榮祥翻攝）

2023/03/08 16:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕有兩百多年歷史、從3月5日起一連4天的高雄內門「羅漢門迎佛祖」遶境，今天在眾多香客信眾、文武藝陣虔誠簇擁中圓滿落幕；高市觀光局指出，接下來登場的是六龜花旗木、那瑪夏賞螢等，歡迎大家繼續來高雄山城。

「羅漢門迎佛祖」是高雄珍貴的無形文化資產，為全國第15個、高雄第一個獲文化部認證獲頒的國家重要民俗，也是內門人的驕傲與使命。

今年由南海紫竹寺主辦的遶境活動，每天7點由丁頭恭請觀音佛祖登上輿轎出發，遶境路線遍及內門各庄頭，信徒徒步遶境全程扛轎走山路，表達對於觀音佛祖信仰的虔誠。

觀光局長高閔琳表示，早期內門天然資源不豐、民風純樸，但內門人精神堅毅，除以宋江藝陣練身習藝，保護鄉里，近年更將藝陣種子開枝散葉。

今年宋江陣活動是疫情後復辦第一場、獲熱烈迴響，象徵歷史傳承的「羅漢門迎佛祖」遶境緊接登場，沿襲傳統，從起駕、繞巡山區各「敬」、過火、入廟，而且遶境的轎班、頭旗組、丁頭、儀仗隊、隨香客等，都由內門人擔任。

從早期為各庄驅邪避煞，演變到今日已成為高雄內門珍貴的無形文化資產，展現文化永續傳承的力量，歡迎大家能夠常來內門走走，體驗在地的內門精神。

觀光局指出，接下來登場的是六龜花旗木、那瑪夏賞螢、甲仙芋筍梅節等，一波接一波精彩活動，歡迎大家繼續來山城觀光。

高雄內門「羅漢門迎佛祖」4天遶境圓滿落幕。（記者王榮祥翻攝）

高雄內門「羅漢門迎佛祖」4天遶境圓滿落幕。（記者王榮祥翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法