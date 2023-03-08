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    首頁　>　高雄市

    高市盤點前20名A30類車禍易肇事路口 最危險在橋頭區

    高市公布十大易肇事危險路口，市府會診榜首路口橋頭甲典街、通典路，並由交通局長張淑娟（右一）帶隊現場會堪。（記者黃良傑攝）

    高市公布十大易肇事危險路口，市府會診榜首路口橋頭甲典街、通典路，並由交通局長張淑娟（右一）帶隊現場會堪。（記者黃良傑攝）

    2023/03/08 17:36

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市府盤點近五年A30事故（車禍30日內死亡）前20名路口，針對第1名的橋頭區甲典街/通典路口，由交通局、市警局、區公所共同會診，發現該路口雖交通量不大，屬於非號誌化路口，因甲典街串連楠梓與橋頭、梓官的產業道路，主要為「通過型」的車流，車速易快，且於叉路口時未減速，造成側撞事故。

    交通局決定增設紅底「停」標字，以及視覺性減速標線，即楔形標線、路側警示設施，以加強路口警示，降低通過路口的車速，提升十字路口的行車安全，市府也將爭取中央補助易肇事路口經費，研議設置號誌的可行性。

    據了解，A1車禍事故（24小時內死亡）致死原因常有爭議，可能肇事者健康狀況，加上自撞、意外保險爭議，市府主要依衛福部統計的A30（30日內死亡）的客觀數據，評估並盤點全市前廿名易肇事危險路口，今公布近五年排行前10名的危險路口，前鎭區、三民區就各有2處最多。

    危險路口分別為：一、橋頭區甲典街/通典路，二、三民區十全一路/自由一路，三、左營區自由二路/明誠一路，四、苓雅區三多二路/凱旋二路，五、前鎮區凱旋四路/中山三路，六、前鎮區中山四路/鎮海路，七、岡山區河堤路一段/聖森路，八、苓雅區三多一路/中正一路，九、美濃區泰安路/中山路一段，十、三民區中庸街/九如三路。

    市府會勘甲典街、通典路口，研商路口交通改善對策，針對甲典街沿線連結路口改善，交通局表示，今年將延續去年易肇事路口會勘，持續與市警局等相關單位合作，預計改善20處易肇事路口。

    交通局決定增設紅底「停」標字，以及視覺性減速標線，即楔形標線、路側警示設施，解決橋頭區通典路、甲典街路口車輛超速問題。（記者黃良傑翻攝）

    交通局決定增設紅底「停」標字，以及視覺性減速標線，即楔形標線、路側警示設施，解決橋頭區通典路、甲典街路口車輛超速問題。（記者黃良傑翻攝）

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