高市旱災應變會議 林欽榮：4/20前每日擴增13.2萬噸備援水

高市府今召開旱災應變中心會議。（記者王榮祥翻攝）

2023/03/08 15:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕因應中央旱災應變中心調整高雄水情燈號為黃燈，高雄今起將採夜間減壓供水；市府今召開旱災應變中心會議，副市長林欽榮指出，4/20前、每日擴增13.2萬噸備援水源。

今會議邀集經濟部水利署南區水資源局、自來水公司、農水署高管處，及市府水利局、經濟發展局、工務局、農業局等機關共同與會，商議枯水期間應變方案，並積極運用多元水資源，如地面水、伏流水及抗旱水水井開鑿等，並機動增加跨區支援水量。

鑑於水情已進入黃燈減壓供水階段，會中決議本市即日起除停供行政機關及國營事業轄管噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水；也要求自來水公司加強監控管末及高地處供水情形，即時透過本市里長與自來水公司的通訊群組，提供水車及供水站，以減緩減壓供水影響。

由市府水利局運用鳳山水資源中心及臨海水資源中心，每日再擴增1.3萬噸再生水（合計每日提供8.6萬噸之再生水）供產業用戶使用，即能減少產業用戶自來水使用，轉供作全市自來水整體調控。

依據水利署南區水資源局所提抗旱對策，持續滾動檢討各項水源調配，以保持澄清湖保持蓄水量210萬立方公尺以上為原則，鳳山水庫則依期程3月底前蓄水量續升達450萬立方公尺，全力穩定市民生活用水需求。

行政院農委會農田水利署高雄管理處，採行加強灌溉管理及回歸水再利用等抗旱措施，以利水源調度應變。

市府經濟發展局進行宣導轄內工業區跟產業園區自主節水提升至7%，並加強辦理各產業園區廠商載水演練等因應措施。

工務局也將於本市深開挖建築工地52處，每日提供4539噸次級用水，提供養工處、環保局、消防局等市府機關單位取水，供公園植栽澆灌及消防用水，及就近可供市民朋友免費取用。

去年迄今雨量是近30年來新低，目前高屏溪川流量6.4cms，且降雨持續偏低，依據當前高雄水情現況，現有伏流水設施取水量可達55萬CMD、地下水設施取水量12萬CMD。

水利局今年再與水利署合作增鑿50口抗旱水井，將加速預定在4月20日前完成工程，並即可提供供水，每日再增13.2萬噸備援水源，使旱季期間供水更有韌性。

高雄地區水情現況。（圖由市府提供）

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