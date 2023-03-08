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    首頁　>　高雄市

    15歲少女遭日本留學生誘拍裸照 網路流傳7年

    15歲少女被網友誘拍裸照後，裸照在網路流傳7年她渾然不知情。（情境照）

    15歲少女被網友誘拍裸照後，裸照在網路流傳7年她渾然不知情。（情境照）

    2023/03/08 14:30

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓男子2015年到日本留學，他透過網路誘使15歲少女小紫（化名）拍裸照，再把裸照當戰利品傳給不知名網友炫耀，結果小紫的裸照在網路流7年，被「不計其數網友看過她裸體」，成年後的小紫得知此事難過到罹患憂鬱症，黃男賠錢和解，被法官依違反兒少法輕判緩刑4年。

    判決指出，2015年間，黃姓男子高中畢業後到日本念大學攻讀「情報工學」，他透過網路遊戲結識當時年僅15歲的小紫後，兩人交換skype帳號開始聊天，黃男為了讓小紫滿足他的私慾，用螢幕分享功能讓小紫從遠端看到他電腦資料夾裡有許多女性裸照，讓小紫誤以為拍裸照是很正常的事。

    小紫拍了一張露胸的照片傳給黃男後，黃男把把這張裸照當成戰利品，分享給不知名的網友欣賞，結果該網友把裸照散布在網路，小紫的裸照在網路世界裡四處流傳長達7年，直到她成年後，被吳姓網友發現小紫的裸照外流，協助報警後才揪出黃男。

    高雄地院審理時，黃男坦承犯行，並趕緊拿錢跟小紫和解；法官認為，7年來已有無法計算的眾多網友看過小紫裸照，造成她身心受創罹患憂鬱症，考量雙方已和解，因此依引誘使未滿18歲之人製造猥褻行為之電子訊號罪判刑1年6月、緩刑4年，應提供200小時義務勞務，及接受2場次法治教育課程，可上訴。

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