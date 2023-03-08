高雄原民區43處露營場僅10家土地合法 觀光局辦輔導說明會

六龜寶來優質露營場。（記者王榮祥翻攝）

2023/03/08 13:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市位於原民區有43家露營場，僅10家土地合法使用，因應露營場用地放寬，觀光局陸續辦理兩場輔導說明會，吸引逾百家次業者參與，並有9家業者陸續提出申請，後續將於那瑪夏、茂林等區續辦說明會，歡迎有興趣業者把握。

因應交通部觀光局「露營場管理要點」修正通過，有條件放寬非都市土地內農林牧土地一定比例面積容許作露營場使用，高雄市觀光局積極輔導露營場合法化。

觀光局長高閔琳表示，國人旅遊習慣逐漸改變，走出戶外擁抱自然，野外露營成為大眾旅遊休閒首選。露營活動成為新寵兒，不管是搭帳露營、車泊露營，或是時下最夯的豪華露營，走出戶外輕鬆恣意地享受自然生態、野炊，都是漫活懶散抒壓的無敵體驗。 高雄市位於原民區有43家露營場，依山傍水、風景優美是喜歡露營活動的民眾首選，另有不少業者想投入露營市場，觀光局為此將在原住民地區舉辦輔導說明會。

觀光局說明，因應露營場管理要點修正通過，目前正積極辦理露營場合法化，高雄市目前僅10家土地合法使用，另有9家業者已向市府提出土地容許使用申請，其中8家位於六龜區，1家位於內門區。

觀光局強調，露營活動首重安全考量，依要點規定申請露營場不得設置於土石流潛勢範圍等19項的環境敏感區，申請者需先查詢土地未位於上述環境敏感區後，方可進一步提出申請土土地容許使用，且於農林牧用地上僅可以10%（最高660平方公尺）作為露營設施使用，其餘部分仍要維持原容許農林牧項目使用，朝向低密度開發，方可提供露營者鄉野生活體驗。

另為帶動高雄露營觀光產業，觀光局也積極尋找並開發適合露營場地，希望透過公私部門的努力與合作，共同打造安全、低碳、生態、環保的露營旅遊成為本市另一觀光新亮點。

露營場輔導說明會現場，將由市府各相關單位及專業廠商，逐一向有意經營者說明如何申請，相關申設條件及程序亦可洽高雄觀光局詢問（07-7409802）或高雄旅遊網 （ https://admin.khh.travel/ ）之便民服務查詢。

高雄露營用地桃源場輔導說明會場景。（記者王榮祥翻攝）

旗津優質露營場。（記者王榮祥翻攝）

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