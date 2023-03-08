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    首頁　>　高雄市

    高雄府、會組團訪日本熊本 攜手拚城市外交

    高雄市長陳其邁、議長康裕成攜手率領府會與業界代表30多人的大型訪團，高規格拜訪日本熊本市。（市府提供）

    高雄市長陳其邁、議長康裕成攜手率領府會與業界代表30多人的大型訪團，高規格拜訪日本熊本市。（市府提供）

    2023/03/08 13:00

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁與高市議長康裕成，首次攜手率領市府、議會與企業代表等約30人訪團，高規格拜訪高雄友好城市日本熊本市，受到熊本市長大西一史及市府團隊熱情接待，雙方也進一步討論在產業、文教等等領域的實質合作。

    陳其邁今上午率團拜會熊本市府，並出席熊本市舉辦的歡迎午宴，他公開感謝大西市長在解封後、立即於1月訪問高雄，2月還派遣代表團參與高雄燈會，展現對高雄的友好情誼及合作期待。

    因此這次高雄也聯合市議會、及在地企業界人士共組訪團回訪，以最高規格層級回應熊本朋友，透過更密切溫暖的往來，全面促進雙方各領域實質交流。

    陳其邁指出，高雄與熊本擁有深厚友情，很高興能看見熊本經歷震災後逐漸恢復美麗，也非常榮幸高雄能在重建工作中盡一份心力。

    他特別提到，儘管疫情期間實體互動受限，雙方仍透過視訊、共辦展覽等方式保持密切互動，1月高雄運發局也與熊本市簽署馬拉松合作MOU，再次開啟熱絡體育交流，也期盼高雄與熊本未來在城市交流、產業發展上都能進一步發展合作夥伴關係。

    熊本市長大西一史致詞前，先對高雄市府、議會的聯合訪團表示衷心歡迎，並再次感謝台灣與高雄的朋友、對熊本城在災後重建工作的援助，強調雙方城市間互訪是「重溫舊情」的好機會。

    陳其邁特別準備高雄在地名產野生烏魚子、及鳳荔雙心酥禮盒，讓大西市長在日本也能品嘗到「雄讚」美味，並致贈高雄獨有的客家特色禮品「虎頭柑茶墨月禮盒」，象徵雙方珍貴的友情。

    市府行政暨國際處長張硯卿說，高雄與熊本締盟6年多來，共度各種難關與考驗，疫情後透過首長互訪，持續加強雙邊情誼，未來在城市治理、產業以及觀光方面，都期待有更緊密的合作，行國處也會持續、積極布局疫後的城市外交。

    高雄市長陳其邁、議長康裕成攜手率領府會與業界代表30多人的大型訪團，高規格拜訪日本熊本市。（市府提供）

    高雄市長陳其邁、議長康裕成攜手率領府會與業界代表30多人的大型訪團，高規格拜訪日本熊本市。（市府提供）

    高雄府、會訪問團受到日本熊本市長大西一史（右）熱情接待。（市府提供）

    高雄府、會訪問團受到日本熊本市長大西一史（右）熱情接待。（市府提供）

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