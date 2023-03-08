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    付40萬「掛單」可終身月領5千 法師領120萬後私接唸經被逐出寺門

    高雄某寺廟發現掛單的法師偷接私活賺外快，決定把人趕出去。（翻攝該寺廟臉書粉專）

    高雄某寺廟發現掛單的法師偷接私活賺外快，決定把人趕出去。（翻攝該寺廟臉書粉專）

    2023/03/08 11:43

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕法號「釋OO」的郭姓男子花了80萬元，和同修的女師姐黃女在高雄某寺廟掛單，寺廟不但要照顧他的生活起居，還能各自月領5千元「清眾單金」，郭男和黃女一住20年，兩人累計各領走120萬元後，被廟方發現郭男偷接私活替人辦法事賺錢，依違反寺眾規約將他們趕出廟，郭、黃不甘提告確認資格身分關係存在，但法官認定兩人確實有多次違反規定，判他們敗訴。

    判決指出，1992年1月，郭姓法師和同修的黃姓女子一起到高雄某知名寺廟掛單，他們各自付了40萬元後，由廟方各提供1間寮房供他們修行，郭、黃兩人不但能在廟裡安養終生，廟方每月還要各給他們5千元「清眾單金」。

    郭、黃兩人一住就是20年，各從廟方領走120萬元後，被廟方發現，他們竟偷接私活幫信眾安放神明桌、處理喪事，還向私下收了2萬多元車馬服務費，甚至兩人常不假外宿，多次勸戒無效後，2021年10月，廟方以違反寺眾規約將他們趕出去。

    郭、黃不滿，認為廟方違反「安單契約」，提告要求廟方賠他們各40萬元，並須按照雙方議定的內容，每月各給付他們5千元，還要把寮房還給他們更要照顧他們到兩人死亡。

    高雄地院審理時，兩位曾接受郭男協助法事的信眾出庭作證，指他們確實有付錢給郭，但一直沒有收到廟方開的收據，被法官認定郭男確實有向信徒收取費用而未知會廟方，擅自應付施主請求佛事。

    此外廟方也出示對話紀錄，廟方執事傳訊息向兩人告知：「若您和師姐外出夜宿不回寺，請先用簡訊向寺裡告假。避免您和師姐在房間發生意外，寺裡其他人員無法及時協助處理，謝謝。」結果郭男竟回復「出、入都有跟佛菩薩告假、銷假」，因此認定兩人確實違反寺眾規約，郭、黃兩人請求無理判敗訴，可上訴。

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