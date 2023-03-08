高雄台17線情人碼頭90度大彎道車禍頻傳 公路總局提改善計畫

台17線情人碼頭90度大彎道3年至少傳出18件車禍，公路總局祭出槽化線退縮等改善計畫。（湖內警分局提供）

2023/03/08 11:36

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄茄萣省道台17線情人碼頭前道路90度大轉彎，車禍事故不斷，3年來警方就處理了18件事故，其中14件有人員傷亡，湖內警分局主動商請立委邀集各單位現地會勘，擬出槽化線退縮等短中長期改善計畫。

湖內警分局長陳楨筌表示，情人碼頭前台17線的90度大轉彎路面，對不熟悉當地路況的外來遊客特別危險，警局統計，109年至111年度該處共發生18件交通事故，其中A1（有人死亡）事故1件、A2（有人受傷或超過24小時後死亡）13件、A3（只有車損）4件。

為降低該路段交通事故發生機率，湖內警分局特地商請立委邱志偉邀集高市議員黃明太、交通部公路總局第三區養護工程處高雄工務段、高雄市府工務局養護工程處和茄萣區公所等單位現地會勘。

會中公路總局高雄工務段提出短、中、長期改善計畫，短期內先針對該路段內、外側槽化線退縮，並增設限速標誌（字）、減速標線及快慢車道槽化線，中期計畫於快慢車道設置紐澤西護欄，長期則規劃於快慢車道設置安全島。

陳楨筌表示，希望透過此次會勘，能具體改善該路段交通工程，配合交通3E政策（交通工程、交通教育、交通執法）執行，降低車禍發生率，保障用路人行車安全。

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