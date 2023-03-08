學長學弟找不到工作組詐團！5求職者為5萬薪上鉤 遭囚2個多月

警方逮獲麥男等8人送辦。（讀者提供）

2023/03/08 10:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山警方破獲以麥男為首的8人詐騙集團，以網路高薪徵才騙取5名求職者帳戶洗錢，並囚禁5人2個多月，更帶同2人到銀行臨櫃提領135萬元，警方識破伎倆阻詐成功，查出尚有3人被拘禁，會同屏東警方，查出集團藏匿汽車旅館，連夜甕中捉鱉一舉成擒，今將麥男等8人依法送辦。

麥男等8人是高中學長、學弟，因為找不到工作，竟淪為詐騙集團成員，利用網路打出高薪5萬元徵才，騙取5名求職者帳戶，甚至帶同求職者到銀行申辦帳戶，提供集團作為洗錢帳戶。

集團囚禁5人不得外出，提供三餐，可以看電視。集團詐騙1名被害人150萬元，款項匯入田男帳戶，集團前天下午帶同田男及孫女到銀行，臨櫃提領現金135萬元，要存入洗錢帳戶，行員查出洗錢帳戶已被通報警示帳戶，趕緊通報鳳山警分局忠孝所。

警方據報到場追查金流，查出詐騙集團謊稱投資房地產，誘騙被害人匯款250萬元到田男帳戶，警方通知才知道被騙，查扣贓款135萬元，將田男及孫女2人帶回警局調查。

警方進一步查出田男及孫女2人因求職受騙，被集團拘禁於屏東市2個多月，並由集團帶到銀行臨櫃提領贓款135萬元，且尚有3名求職者被拘禁。

鳳山偵查隊與刑大偵六隊，會同屏東分局前往屏東市1棟透天厝營救求職者，麥男等人見事跡敗露，早已轉移陣地逃逸，警方清查附近汽車旅館，果然發現麥男等人藏匿處，連夜搗破詐騙集團新據點。

警方當場甕中捉鱉，一舉逮獲麥男等8人，並救出3名遭拘禁求職者，確認安全未受傷，警訊後今將麥男等8人依違反刑法詐欺、妨害自由、洗錢防制法等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

此外，田男等5名求職者，雖然被詐騙集團囚禁，但涉嫌人頭帳戶洗錢，仍待警方進一步釐清，全案警方將擴大偵辦，清查有多少被害人以及詐騙金錢流向。

警方全面打擊詐騙集團，防杜民眾因求職遭私行拘禁，提醒民眾假投資、求職詐騙等詐騙手法層出不窮，民眾投資應尋求正當管道，求職應留意避免淪為詐騙集團圈套。

警方查扣手機、存簿等物。（讀者提供）

警方搗破以麥男為首詐騙集團，逮獲麥男等8人移送法辦。（讀者提供）

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