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    首頁　>　高雄市

    高雄水情轉黃燈！今起夜間減壓供水 5服務所、3地點可載水

    高雄今起夜間減壓供水，水公司5服務所、3地可載水。（記者陳文嬋攝）

    高雄今起夜間減壓供水，水公司5服務所、3地可載水。（記者陳文嬋攝）

    2023/03/08 07:59

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今起夜間減壓供水，水公司盤點242處管末、高地，整備9輛水車及395只加水桶，並設立鳳山等5個服務所，可提供載水等支援服務，並開放臨海工業區3處載水點，提供產業載水使用。

    高雄水情今起轉黃燈，晚間10時至隔天清晨6時減壓供水，並停供公有噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等，以減少非必要性用水。水公司表示，對民生與產業用水影響不大。

    水公司設立鳳山等5個服務所，並整備9輛水車及395只加水桶，盤點242處管末、高地，如楠梓區高雄大學、鼓山區鼓山三路、梓官區赤崁南路附近等，將視實際供水狀況，調用水車支援送水及設置加水站，並開放臨海工業區3處載水點，提供產業以水車載水使用。

    市府請學校加強節水措施，並請產業自主節水7%，水利局6座污水廠及52處建築工地，每日可提供2·25萬噸回收水，作為民眾澆灌及洗地使用。

    此外，水利局鳳山、臨海水資源中心也擴產增量1·3萬噸，總計每日達8·6萬噸再生水，提供產業買水使用，以減少使用自來水。

    水利局提供民眾簡單省水妙招，如洗菜水澆花、沖澡前冷水沖馬桶、刷牙時水杯裝水等，洗車以擦車代替水沖、洗臉改用盆裝水等，強調適量取水、關緊水龍頭、水資源再利用，呼籲民眾節約用水。

    水公司開放臨海工業區3處載水點，提供產業以水車載水使用。 （記者陳文嬋攝）

    水公司開放臨海工業區3處載水點，提供產業以水車載水使用。 （記者陳文嬋攝）

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