為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    城中城大火46死案 承辦法官換人 嫌犯延押2個月

    城中城大火46死43傷，主嫌黃格格延押2個月。（資料照）

    城中城大火46死43傷，主嫌黃格格延押2個月。（資料照）

    2023/03/08 06:54

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄城中城大火造成46死43傷震驚社會，主嫌黃格格一審被依殺人罪判處無期，高等法院高雄分院審理期間，適逢受命法官惠光霞退休，改由庭長簡志瑩承辦，黃女並被延押2個月。

    據了解，2021年10月14日凌晨，高市鹽埕區的老舊大樓「城中城」驚傳大火，警消人員獲報抵達時，大樓陷入一片火海，10小時後才撲滅，卻釀成46人死、43人受傷悲劇，震驚各界。

    辦案人員查出，郭姓男子和女友黃格格（52歲）有感情糾紛，案發當晚，黃女騎車離開城中城半小時後，她和郭泡茶的房間冒出火光，接著火勢引燃機車爆炸，整棟大樓隨即陷入火海。

    另依據消防局火災鑑定報告，起火點就在該房內沙發，加上黃女平時有亂倒淨香惡習，當晚又與郭發生爭執，檢方認定她酒後企圖點火滋事，不料卻發生大火，依殺人及公共危險罪起訴，並求處極刑，地院則判處無期，依法提起上訴。

    高雄高分院審理期間，由於黃女羈押期限將屆，合議庭法官認為她所犯之罪為最輕本刑5年以上，加上涉案情節重大，有逃亡之虞，裁定即日延長羈押2個月，可抗告。

    此外，受命法官惠光霞日前退休，院方依規定抽籤，由庭長簡志瑩接手審理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    城中城大火46死43傷 主嫌黃格格再延押2個月
    2023/02/28 08:02

    城中城大火46死43傷 主嫌黃格格再延押2個月
    城中城大火46死43傷 主嫌黃格格延押2個月
    2022/12/24 06:23

    城中城大火46死43傷 主嫌黃格格延押2個月

    拓展歐洲醫材藍海 崇仁科技取MDR認證
    大火後重生 城中城變身府北公園
    2022/10/15 05:30

    大火後重生 城中城變身府北公園
    秋節前夕 陳其邁探望城中城受災戶的新家
    2022/09/09 07:10

    秋節前夕 陳其邁探望城中城受災戶的新家

    Gogoro Premium 全新升級再降價
    總數逾8.5億！高雄城中城徵收案開始發放補償費及救濟金
    2022/08/17 11:23

    總數逾8.5億！高雄城中城徵收案開始發放補償費及救濟金
    城中城惡火善款共4.1億元 尚餘6000萬備用款
    2022/08/05 20:21

    城中城惡火善款共4.1億元 尚餘6000萬備用款
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播