城中城大火46死案 承辦法官換人 嫌犯延押2個月

城中城大火46死43傷，主嫌黃格格延押2個月。（資料照）

2023/03/08 06:54

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄城中城大火造成46死43傷震驚社會，主嫌黃格格一審被依殺人罪判處無期，高等法院高雄分院審理期間，適逢受命法官惠光霞退休，改由庭長簡志瑩承辦，黃女並被延押2個月。

據了解，2021年10月14日凌晨，高市鹽埕區的老舊大樓「城中城」驚傳大火，警消人員獲報抵達時，大樓陷入一片火海，10小時後才撲滅，卻釀成46人死、43人受傷悲劇，震驚各界。

辦案人員查出，郭姓男子和女友黃格格（52歲）有感情糾紛，案發當晚，黃女騎車離開城中城半小時後，她和郭泡茶的房間冒出火光，接著火勢引燃機車爆炸，整棟大樓隨即陷入火海。

另依據消防局火災鑑定報告，起火點就在該房內沙發，加上黃女平時有亂倒淨香惡習，當晚又與郭發生爭執，檢方認定她酒後企圖點火滋事，不料卻發生大火，依殺人及公共危險罪起訴，並求處極刑，地院則判處無期，依法提起上訴。

高雄高分院審理期間，由於黃女羈押期限將屆，合議庭法官認為她所犯之罪為最輕本刑5年以上，加上涉案情節重大，有逃亡之虞，裁定即日延長羈押2個月，可抗告。

此外，受命法官惠光霞日前退休，院方依規定抽籤，由庭長簡志瑩接手審理。

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