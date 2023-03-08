高市府建議總質詢半天改「歸剛ㄟ」議會：先跟議員們溝通

高市府建議總質詢半天改「歸剛ㄟ」，議會建議先跟議員們溝通。（記者王榮祥攝）

2023/03/08 00:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府建議議會定期大會總質詢由半天改全天，議員質詢時間仍維持每人50分鐘，總質詢天數則可由22天濃縮為11天；議會程序委員會持保留態度，要求市府先向全體議員諮詢與溝通，獲較多共識後再討論此提案。

高市議會每年兩次定期大會、每個會期70天，65位議員總質詢期間每天上午3位，每人50分鐘，需22天才能完成。

議會日前召開程序委員會，討論第四屆第一次大會議程，市府在會前提建議，可將總質詢時間由原來半天改為全天，整個總質詢可縮短至11天，讓局處首長可有更多時間投入局處業務。

程委會對此持保留態度，認為攸關整體總質詢效益，應與全體議員討論，要求市府先與議員們溝通，獲得較多共識後再討論。

民進黨團總召江瑞鴻表態贊成，認為有助議事效率，也能避免業務繁雜的官員被綁在議事廳太久；國民黨團資深議員、也是程委會委員的劉德林認為，應以多數議員的意見為準；無黨團結聯盟議員陳善慧強調，這不該是程委會幾個人可決定。

陳善慧進一步提到，局處首長工作多，以往上午總質詢過後，下午仍有空檔可處理業務，如果整天都在議事廳，擔心會影響局處工作，但如果多數議員接受、市府也覺得可以應付，半天總質詢或許可改全天試試。

不具名官員呼應陳善慧說法，如果整天都在議事廳，有些事情仍需當天決斷，勢必讓局處自身業務延到開會後才能處理，且一整天被質詢，官員到最後可能會疲憊、無法專注，對下午質詢的議員不太公平。

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