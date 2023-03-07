奈良美智十年巡展計畫首站到高雄 陳其邁喊話：別再錯過

日本當代藝術大師奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」、十年巡展計畫首站選在高雄。（翻攝陳其邁臉書）

2023/03/07 23:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕日本當代藝術大師奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」、十年巡展計畫首站選在高雄，正率團出訪日本的高雄市長陳其邁指出，高雄市非常榮幸擔任巡展首站共同主辦，同時向各界喊話「別再錯過」。

陳其邁表示，「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」首站將到高雄！很感謝文化總會為引頸期盼的粉絲們，持續溝通邀請，也感謝藝術家奈良美智同意將「十年巡展計畫」首站選在高雄。

他說，自己這兩天在日本招商，深深感受到日本朋友對台灣農特產的高度喜愛，而大家可能不知道，目前進駐高雄的日商達312家，累計投資金額新臺幣374.2億元，在進駐高雄外資企業中高居第一。

陳其邁強調，台日友好、不是喊的，是細細密密政府民間圓滿深刻的友誼，他引述文總秘書長李厚慶說，奈良美智老師知道高雄在短短幾年內，已從刻板印象中的工業城市，轉型成為台灣的藝文重鎮，展現港都面向世界的氣魄與決心，很期待藝術家帶「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」從高雄啟程，旅行全台。

他形容高雄是個溫暖、熱情的城市，朦朧潮濕的一天這件作品，蘊含著奈良老師對台灣的情感，同時也是2021年奈良美智特展巡迴高雄站的主視覺，意義相當深刻。

他指出，高雄非常榮幸擔任「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」巡展首站共同主辦，迎接大師作品在全新文化地標的內惟藝術中心展出，「跨（界）、輕（鬆）、新（型態）」是內惟藝術中心的DNA，期盼在南方炙熱陽光與熱情中，讓台日友好的珍貴情誼傳承延續。

所以，別再錯過了！大家規畫文化旅遊行程時，一定要安排4月1日到8月31日在高雄內惟藝術中心，與日本當代藝術大師奈良美智為台灣創作的畫作「朦朧潮濕的一天」（Hazy Humid Day）相見。

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