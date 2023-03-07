高雄8日起夜間減壓供水 水公司開放載水點供產業使用

水公司整備水車及加水桶。（記者陳文嬋攝）

2023/03/07 23:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市明起夜間減壓供水，水公司設立鳳山等5個服務所，隨時提供服務與支援，並整備242處管末、高地應變，開放臨海工業區3處載水點，提供產業載水使用，水利局除推出短片呼籲民眾節約用水，並請產業自主節水7%，同時2座水資源中心擴產，日供再生水8·6萬噸。

南部降雨量30年最少，與台南共用南化水庫的蓄水率僅剩4成5，高屏溪流量今下探6·4CMS，再創歷年同期新低，取水量約55萬噸，伏流水、地下水全支援，2月新鑿10口抗旱水井也派上用場，且可能5月才會降雨，高雄市水情8日起轉黃燈，晚間10時至隔天清晨6時減壓供水，水公司表示，離峰時段對民生與產業用水影響不大。

水利局推出創意短片，提供簡單省水妙招，如洗菜水澆花、沖澡前冷水沖馬桶等，洗車以擦車代替水沖等，強調適量取水、關緊水龍頭、水資源再利用，呼籲民眾節約用水。

市府請學校加強節水措施；水公司整備9輛水車及395只加水桶，盤點242處管末、高地，如楠梓區高雄大學、鼓山區鼓山三路、梓官區赤崁南路附近等，將視實際供水狀況，調用水車支援送水及設置加水站，並開放臨海工業區3處載水點，提供產業以水車載水使用。

水利局鳳山、臨海水資源中心也擴產增量1·3萬噸，總計每日達8·6萬噸再生水，以減少使用自來水，6座污水廠及52處建築工地，每日可提供2·25萬噸回收水，作為民眾澆灌及洗地使用。

水公司開放臨海工業區3處載水點，提供產業以水車載水使用。（記者陳文嬋攝）

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