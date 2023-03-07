全國最大儲能場暫停開發 地方被集團聲明惹怒：更團結反對到底

鎮北里3月5日召開說明會，地方反對儲能場，藍、綠及無黨籍民代與會，均齊聲表達反對。（記者陳文嬋攝）

2023/03/07 22:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕三地集團將於高雄市鳳山區打造全國最大儲能場，鎮北里等在地居民群起連署反對，因而暫停開發，集團今天（7日）聲明指稱「不樂見成為政治選舉角力議題，也希望不實或刻意炒作、操弄言論能夠停止」，地方群情激憤，認為藍、綠及無黨籍民代均齊聲反對，何來政治選舉角力？反批集團混淆視聽、意圖分化，只會讓地方更團結反對到底。

三地集團將於鳳山區牛潮埔打造全國最大儲能場，鎮北、忠誠等里5000多人連署反對，鳳山里長聯誼會46位里長也連署反對，鎮北里長趙志成5日召開說明會，藍綠民代與會齊聲反對，決議儲能場暫停開發、4月9日以撤案為由再開聽證會，高雄市經發局昨天行文經濟部撤案退回。

三地集團今天發聲明稿說，配合政府政策，在合於現行規範前提下，與三大集團投入70億元，辦理能源轉型及綠能開發，為台灣土地及能源轉型盡一份心力，虛心接受所有批評與指教，期盼各界以理性及務實態度看待，理解集團已盡最大努力合法辦理，務必審慎避免誤信任何不實或刻意炒作、操弄言論，更莫為反對而反對。

三地集團指出，願意以公開透明方式，溝通、說明及揭露資訊，以消弭外界疑慮，並討論妥善方案，促使儲能場推進，集團強調謹遵相關法令，合法合規辦理，不樂見成為政治選舉角力的議題，也希望不實或刻意炒作、操弄的言論能夠停止。然若未來有人仍執意操弄，造成集團及認同里民進一步傷害，為保障各方權益，集團必要時將採取相應法律行動，以正視聽。

其中「不樂見成為政治選舉角力的議題，也希望不實或刻意炒作、操弄的言論能夠停止」，讓連署人數最多的鎮北里民群情激憤，認為藍、綠及無黨籍民代均齊聲反對，何來政治選舉角力？質疑集團混淆視聽，意圖分化地方力量。

鎮北里長趙志成說，地方不反對政府推動能源政策，甚至贊成達到零污染，但是鎮北里有5800多戶共1萬2000多人，地方強力反對儲能場緊鄰住宅區80公尺、相距加油站40公尺，萬一發生火警及爆炸，儲能場85個電池櫃，地方消防人力及裝備如何負擔？電磁波、輻射恐影響身體，產生氣體恐對人體有害。

趙志成指出，地方不是為反對而反對，政府不能保證儲能場安全無虞，地方不反對儲能場，但要設置遠離人群地方，才能確保地方生命財產安全。

趙志成說，地方認為，藍、綠及無黨籍民代均齊聲反對，地方反對儲能場設置，他不要政治力介入說明會，導致模糊焦點，他身為鎮北里長，有義務及責任捍衛里民身體健康及居住安全，不要意圖分化地方力量，只會讓地方更氣憤，更加團結一致反對儲能場到底決心。

三地集團將於鳳山區打造全國最大儲能場，遭到地方強烈反對暫停開發，3月5日說明會場面火爆。（記者陳文嬋攝）

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