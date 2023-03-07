振華重工起重機引資安疑慮 高港：操控軟體皆非陸製

高市議員張博洋指出，高雄港也有使用振華重工設備，港區重要基礎設備應制定資安規範。（資料照）

2023/03/07 20:13

〔中央社〕美國「華爾街日報」報導指出，中國廠牌振華重工製造的貨櫃起重機有可能是間諜工具。高市議員張博洋指出，高雄港也有使用振華重工設備，港區重要基礎設備應制定資安規範。

高雄港務公司高雄分公司告訴中央社記者，目前高雄港裝卸機具橋式起重機共73台，其中硬體結構使用上海振華重工42台，約占58%，但操控軟體均未採用陸製資訊系統，且均設有資安保護設備，可防堵受外界入侵遠端監控。

華爾街日報在美國時間5日刊出報導，指振華重工所生產的貨櫃起重機可能是中國官方的情搜工具，恐淪為間諜工具。

基進黨籍市議員張博洋指出，過去媒體也曾報導高雄港有使用振華重工設備，高雄港需針對港區等重要基礎設施的資訊設備進行規範，定義資安紅區，才能讓廠商有依循標準。

基進黨前主席陳奕齊表示，振華重工隸屬中國交通建設集團，產品有被遠程監控的疑慮，去年被美國列入黑名單。高雄港是全台最大的深水港，一旦有戰爭發生，一定會成為重要的軍事後勤補給轉運港口，若有中資在高雄港，安全性就會有問題。

張博洋認為，台灣應比世界各國更加關注此議題，必須檢視設備標案內容，針對細節釐清是「僅購買機械硬體，自行安裝感測器、軟體等資安相關設備」或是「僅以更新軟體處理」等。

高港指出，為避免業者因使用大陸製裝卸設備可能衍生港口基礎設施資安問題，港務公司已盤點港內關鍵基礎設施的資安風險，研擬配套因應改善措施並納入例行性資安稽核項目。同時加強人員資安訓練和嚴密後台管理，落實定期資安稽核及模擬演練。

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