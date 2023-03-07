拜會日本眾議院議員萩生田光一 陳其邁盼台日「羈絆」守護和平

陳其邁今專程拜訪自民黨核心幹部「黨三役」之一的政務調查會會長、也是極為友台的眾議院議員萩生田光一。（記者王榮祥翻攝）

2023/03/07 16:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今前往日本自民黨總部，拜會自民黨核心幹部「黨三役」之一的政務調查會會長、也是極為友台的眾議院議員萩生田光一，他感謝萩生田會長多次公開力挺台灣，並以「羈絆」一詞形容台日情誼。

陳其邁說，萩生田會長是台灣在日本非常重量級的堅定友人，希望能與萩生田會長一起努力，提升台日間的夥伴關係；他以「羈絆」一詞形容台日情誼，盼兩國共同守護台海間的和平穩定，並歡迎萩生田會長來訪高雄，見證台日情誼的友好緊密。

陳其邁指出，今天是跟立委邱議瑩，高市議員黃飛鳳、李雅慧、張博洋，一同前往日本自民黨拜會政務調查會長萩生田光一眾議員、自民黨青年局長鈴木憲和眾議員，及自民黨青年局國際部長中曽根康隆眾議員。

他介紹萩生田會長去年12月來台參與「台日關係永續論壇」時，重申「台灣有事即日本有事，等同於日美同盟有事」論點，展現了美國、日本與台灣3方友好陣線的重要意義，也讓台灣人印象非常深刻。

因為台灣與日本共享民主自由的價值，更有深厚感情，而台海間的和平穩定一直是台灣首要追求的目標。

談到台日之間的緊密關係，陳其邁則以「羈絆」來形容，因為不論是共抗疫情還是遭逢地震，台日雙方總是即時的互相伸出援手，相信台日友誼，在雙方不斷努力之下，一定會有更緊密的關係。

萩生田光一致詞時表示，去年12月訪台灣時，見到非常多台灣友人，深刻感受到台灣與日本間的友好情誼，尤其日本和台灣共享民主法治價值，是不可或缺的夥伴關係。

出身於八王子市、曾任市議員的萩生田眾議員也特別提及「高雄與八王子市在2006年就締結為友好城市，因此跟陳其邁市長見面，就好像見到親戚一樣親切，期盼日本和台灣之間的城市交流越來越密切」。

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