高雄水情明轉黃燈 林欽榮︰2再生水廠擴產日供8.6萬噸

副市長林欽榮今視察鳳山水資源中心，責成2廠每日再擴增達1.3萬噸，供應工業大廠使用。（記者陳文嬋攝）

2023/03/07 13:40

〔記者陳文嬋、王榮祥／高雄報導〕高雄水情明起轉黃燈，將實施夜間減壓供水，市府水利局擴大鳳山、臨海水資源中心日增再生水1.3萬噸，整體總量達每日8.6萬噸，擴大供應產業用水。

南部降雨量30年最少，高屏溪流量今下探6·4CMS，再創歷年同期新低，且可能5月才會下雨，高雄明起水情轉為黃燈，每日深夜10時至隔天清晨6時離峰時段，將實施夜間減壓供水，停供公有噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等，以減少非必要性用水。

副市長林欽榮今視察鳳山水資源中心，了解再生水每日供水情形，經盤點再生水供應調度，並責成2廠擴大生產量能，每日再擴增達1.3萬噸，供應工業大廠使用，將可省下自來水1.3萬噸使用需求。

他表示，今上午前往鳳山水資源中心視察，瞭解當前鳳山再生水廠每日供水情形，經盤點再生水供應調度，已責成兩座再生水廠擴大生產量能，每日再擴增達1.3萬噸，供應相關工業大廠使用，則可減省自來水達1.3萬噸的原使用需求，供給民生用水。

林欽榮也再次呼籲市民朋友共同節約用水，市府亦將持續與中央水利署合作，開發多元水資源，並持續推動擴廠計畫除穩定產業用水，更進一步提高民生用水彈性，穩定大高雄地區用水。

水利局表示，面對30年來水情最嚴峻挑戰，市府持續多元開發水資源，除了確保民生所需用水，更強化工業供水穩定度，以保障產業用水無缺。水利局說，鳳山水資源中心再生水供應量預計最大可提升至4.6萬噸、臨海水資源中心每日可提升至4萬噸，總計每日供應高達8.6萬噸再生水，提供高雄市工業用戶使用。

副市長林欽榮今視察鳳山水資源中心，責成2廠每日再擴增達1.3萬噸，供應工業大廠使用。（記者陳文嬋攝）

副市長林欽榮今視察鳳山水資源中心，責成2廠每日再擴增達1.3萬噸，供應工業大廠使用。（記者陳文嬋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法