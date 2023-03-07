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    高捷黃線、媽祖港橋地質改良已20％ 林欽榮：明年2月下游車道開通

    高市副市長林欽榮（左）今視察高捷黃線媽祖港橋下地質改良工程。（記者王榮祥翻攝）

    高市副市長林欽榮（左）今視察高捷黃線媽祖港橋下地質改良工程。（記者王榮祥翻攝）

    2023/03/07 12:52

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市副市長林欽榮今會勘高雄捷運黃線、前鎮媽祖港橋改建併同地質改良作業，他表示目前實際施工進度達約20%，預計2024年2月、下游側將開放通車。

    林欽榮說明，為強化捷運黃線隧道潛盾施工安全，市府團隊於今年1月9日、啟動黃線行經媽祖港橋路段下方橋墩的地質改良作業，目前改建工程下游側既有基樁已完成拔除，施工進度持續保持超前。

    他指出，今天再度到場視察施工情形，除相關單位感謝這段期間在工進推展、交通疏導、車流監控等工作項目辛勤付出，顯已發揮良好效果，也特別叮囑務必強化工安，讓工程如期如質順利完成。

    他說，繼2022年4月海邦橋通車後，發揮銜接五甲、草衙地區連通效能，居於南高雄原縣市交界處的前鎮媽祖港橋更是往來鳳山的交通要道，市府投注約3.1億元經費改建，規劃為長度59公尺、寬度25公尺的鋼構梁型式橋梁，接續於2022年5月開工。

    目前實際施工進度達約20%，已完成舊有預力混凝土橋梁（PCI）吊離、橋面板及橋梁碎擊、原有橋梁橋台及基礎基樁拔除等工項。

    市府並於今年1月展開捷運黃線、媽祖港橋下地質改良作業，象徵捷運黃線土建工程已正式啟動，工程經費約1.13億元、工期240日曆天（採行兩階段「半半施工」） ，目前正施作地質改良樁210支工程作業，預計今年6月底率先完成下游側地質改良工作。

    後續將進行橋梁沉箱基礎及橋墩施作，預估在明年2月完成下游車道開放通行，屆時再行封閉上游側橋梁施工，並遷改牴觸管線，預計媽祖港橋在2025年底前，全線完工並準備開放通車。

    媽祖港橋改建與橋下地質改良工程圖解。（記者王榮祥翻攝）

    媽祖港橋改建與橋下地質改良工程圖解。（記者王榮祥翻攝）

    媽祖港橋改建與橋下地質改良工程圖解。（記者王榮祥翻攝）

    媽祖港橋改建與橋下地質改良工程圖解。（記者王榮祥翻攝）

    林欽榮視察媽祖港橋下地質改良工程現況。（記者王榮祥翻攝）

    林欽榮視察媽祖港橋下地質改良工程現況。（記者王榮祥翻攝）

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