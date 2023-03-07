女師導護遭撞癱嫌犯遭重判 女師永久失能愛心專戶仍可捐款

梁姓女老師擔任學校導護工作，遭闖紅燈轎車撞癱。（資料照，讀者提供）

2023/03/07 11:58

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女老師任導護被撞癱 闖紅燈嫌犯從重改判2年2月

〔記者方志賢／高雄報導〕高市鳳翔國中梁姓女老師前年12月1日執行導護時，遭闖紅燈轎車撞傷癱瘓，醫院判定永久失能，梁師目前仍在醫院接受治療、復健，學校為她設置協助梁老師捐款專戶，共收到1400萬捐款，校方今表示，相關愛心捐款支付梁師後續照護和醫療費可能不夠，捐款專戶還未截止，善心人士仍可持續捐助。

梁姓女老師擔任導護時被闖紅燈轎車撞飛癱瘓，家裡還有3個小孩，林姓嫌犯被地院依過失傷害致人重傷罪，處有期徒刑1年半，案經上訴高等法院高雄分院，合議庭今上午宣判，從重改判2年2月。

鳳翔國中表示，梁老師仍在國軍高雄總醫院接受治療、復健，醫院判定她永久失能，沒有認知能力，無法生活自理，梁師目前仍請公傷假，住院相關醫療、看護、復健費用由公傷假補助，公傷假可請兩年，之後可留職停薪一年，屆時就必須提早退休。

鳳翔國中表示，為梁師募得1400萬元，全用在照顧梁老師，有上千名愛心捐款人，未來邀集主要捐款機構或代表召開管理小組會議，決定是否採信託等方式管理。

鳳翔國中說，協助梁老師的捐款專戶目前仍未截止，相關捐款帳號放置在學校網站的捐款專區內，民眾仍可持續捐助，幫助梁師及家人度過難關。

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