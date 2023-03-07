兒女在美等8年仍拿不到入學資格 2富商被留學女代辦騙1813萬

高雄地院。（資料照）

2023/03/07 13:11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕自稱是美國舊金山洲立大學顧問的鍾姓女子，向徐姓和林姓富商表示，自己有管道幫他們的兒女錄取州大研究所學位，徐、林陸續幫兒女付了1813萬元餘元，兒女也飛到美國等上課，結果一等就是8年，2名富商夢碎怒告，高雄地院判鍾女應賠1455萬餘元。

判決指出，50歲的自稱喝過洋墨水，還是美國舊金山洲立大學的顧問，她透過父母介紹（均不起訴）認識徐姓和林姓富商，得知2人的兒女有留學美國的夢想，但因托福成績不理想，申請不到大學就讀，於是向2人謊稱自己有門路可以協助。

鍾女分別向2人先收取10多萬元的代辦費後，讓2名兒女拿到簽證後先飛去美國等開學，2個小孩飛到美國後，在語言不通又人生地不熟的情況下，被鍾女牽著鼻子走，謊稱學校已開課要先收學費，收完學費後又說學生人數不足，課程開不了等各種理由從徐、林口袋裡撈錢。

2位富商的兒女從2011年3月飛到美國，直到2018年8月不但沒拿到碩士學位，甚至連舊金山洲立大學的課都沒有上過，他們一查才發現鍾女根本不是州大顧問，但多年來共付了1813萬餘元給鍾女，氣得怒提詐欺告訴。

雄檢偵查時，鍾女辯稱自己沒有保證他們一定可以念州大，是他們成績太差不符入學資格，也沒有跟他們收取如此高額的費用，只有向他們收每月1千美金的住宿費；但檢方根據2人和鍾女的對話紀錄，算出鍾女共詐騙徐姓富商52次、林姓富商44次，偵結後依法起訴，目前案件仍在高雄地院審理中。

徐、林另提民事求償，高雄地院審理時，法官勘驗相關來往文件，認定鍾女確實曾向徐、林佯稱自己是舊金山大學顧問，並刻意彰顯自己與學校高層關係良好，可以安排特殊條件式入學進入舊金山大學就讀，扣除掉鍾女協助付款的舊金山大學申請入學報名費用、大學宿舍訂金等，判她應賠1455萬餘元，可上訴。

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