翁達瑞不起訴 柯志恩︰若再中傷人格與學術聲譽 絕不容忍退縮

柯志恩今天委請律師發出聲明，強調若對她人格與學術聲譽再予中傷，則無法容忍，也絕不退縮！ （取自柯志恩臉書）

2023/03/07 11:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮，去年懷疑國民黨高雄市長候選人柯志恩的論文涉及「自我抄襲」、「一稿兩投」，北檢昨天不起訴；對此，「翁達瑞」聲稱柯志恩抄襲已被檢方認定，柯志恩今天則委請律師發出聲明，強調若對她人格與學術聲譽再予中傷，則無法容忍，也絕不退縮！

北檢調查後認定，「翁達瑞」蒐集柯志恩的學術論文資料後，經比對所得資料而發表評論，意在訴諸選民加以公評，僅傳述可供公斷之事項，不符合公職人員選舉罷免法之意圖使人不當選的構成要件。且加重誹謗屬告訴乃論之罪，國民黨律師未獲柯志恩委任，因此不起訴。

對此結果，「翁達瑞」透過臉書表示，去年7月在臉書踢爆柯志恩涉及期刊論文抄襲，證據確鑿，柯志恩揚言提告，還要求償1千萬，國民黨委託律師提告他兩項罪名，加重誹謗與意圖使人不當選。

「翁達瑞」說，北檢已作出「不起訴」處分，證明他的指控有相當憑據，內容也未有虛構。簡單講，柯志恩抄襲已被檢方認定。接著他要考慮是否提告國民黨「誣告」！對柯志恩的論文抄襲，他會繼續追究，直到柯志恩付出該有的代價為止。

對於「翁達瑞」的說法，柯志恩今天也做出回應，她表示，去年遭「翁達瑞」汙衊她的論文「自我抄襲」、「一稿兩投」，選舉期間她不想隨小人起舞，由國民黨代為提出告訴。昨天檢察官以「法律要件不符」不起訴，對於台灣司法無法對惡意毀人聲譽者予以警告、懲罰，讓她最重視的學術倫理和名譽，得到公正裁定和合理保護，她深感遺憾與失望。

柯說，不起訴的結果，讓「翁達瑞」食髓知味、更加猖狂張揚，再度曲解法律，如小丑般繼續搭台唱戲、含血噴人，她已委請律師表明立場，希望「翁達瑞」等綠營側翼知所節制，勿再惡意扭曲、混淆視聽。

柯志恩強調，她不希望濫用寶貴的司法資源，但若對她人格與學術聲譽再予中傷，則無法容忍，也絕不退縮！

柯志恩委任律師簡榮宗表示，檢察官是以「翁達瑞」不具主觀犯意而不起訴，從未就柯志恩是否「一稿兩投」或「學術不倫」，而有任何認定，「翁達瑞」稱抄襲經檢方認定，顯然對法律及書類內容有所誤解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法