選舉文宣品割傷手？ 國民黨高市議員擬參選人被告不起訴

國民黨左楠區市議員擬參選人莊為傑被選民指控文宣品未做好防護，害手指被釘書針刺傷。（翻攝莊為傑臉書粉專）

2023/03/07 10:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾任前立委黃昭順助理的莊為傑，去年參與國民黨高市議員初選時，被黃姓女選民指控他的選舉文宣品沒做好防護措施，釘書針外露害她手被刺傷，莊喊冤稱黃女說詞前後不一，檢方偵查時發現黃女提出的醫院診斷書記載「無明顯傷口」，認定罪證不足處分不起訴。

國民黨高雄市議員第四選區（左營、楠梓）去年九合一大選時提名5席，除了現任4席登記，包含莊為傑在內共有5名新人參與登記，依現任優先原則，由5位新人進行初選，爭取第5席提名，最後初選結果出爐，韓國瑜市府副發言人、前主播白喬茵出線，最後也順利打贏選戰。

檢方指出，莊為傑在去年5月初選期間，被黃姓女選民指控，莊的防疫選舉文宣品沒有做好防護措施，釘書針外露害她的手被刺傷，怒告莊過失傷害罪；莊應訊時則否認犯行，認為黃女透過他的LINE官方帳號反應此事時，是說她的小朋友被刺傷，結果提告時又說自己被刺傷，前後說詞不一，也沒有提出具體實證。

檢方調查後認為，莊身為市議員擬參選人競選事宜繁重，不可能事必躬親，文宣品裝釘這類的庶務不一定是他親手所為，且黃女的就醫紀錄中，醫院診斷報告也清楚記載「病患自述遭釘書機刺傷，目視無明顯傷口」，因此認定罪證不足，偵結處分莊為傑不起訴。

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