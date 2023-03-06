高雄3/8起夜間減壓供水 水公司超前部署242處管末高地因應

水公司超前部署水車及加水桶。（記者陳文嬋攝）

2023/03/06 23:27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕南部水情嚴峻，高雄市8日起實施夜間減壓供水，水公司超前部署242處管末及高地因應，未來將視實際供水狀況支援；鳳山、臨海水資源中心每日可再增加1.25萬噸再生水供應產業用水，整體總量將達到每日8.6萬噸。

南部降雨量30年最少，高屏溪流量今下探6·6CMS，再創歷年同期新低，取水量約65萬噸，水公司以伏流水、地下水因應，水利局與水公司新鑿10口抗旱水井，今已先派上用場。

高雄8日起水情轉為黃燈，每日深夜10時至隔天清晨6時離峰時段，將實施減壓供水，並停供公有噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等，以減少非必要性用水。

水公司盤點242處管線末端及高地等供水弱勢地區，如楠梓區高雄大學周邊、鼓山區鼓山三路一帶、梓官區赤崁南路附近等，已整備好水車及加水桶，未來將視實際供水狀況，調用水車支援送水及設置加水站。

環保局有4座焚化廠回饋設施游泳池為節省用水，平時採取循環再利用，搭配過濾、消毒程序，維持水質，將規劃設置雨撲滿。

水利局鳳山、臨海水資源中心每日合計提供再生水7.35萬噸供應產業用水，3月8日起每日合計可再增加1.25萬噸供應產業用水，總量將可達到每日8.6萬噸供應產業用水。

水利局也開放鳳山等6座污水處理廠可日供1.8萬噸回收水，提供民眾沖洗街道、工地防止揚塵、澆灌等使用。

水利署與水利局也將利用高屏溪沖積平原豐沛地下水，增鑿50口抗旱水井取水，大樹農民擔心影響農業取水，水利署已評估過含水層條件，於河川灘地沿岸設置，可確保地下水快速回補，不會造成鄰近地區抽不到水。

水利局強調不會影響農業地下水使用，政府所鑿抗旱水井深100至150公尺間取用深層地下水，農業灌溉水井深20至40公尺之間，是取用淺層地下水，兩者含水層不同，幾乎不會互相影響。

水公司超前部署水車及加水桶。（記者陳文嬋攝）

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