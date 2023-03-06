高市府火速發文 要求經濟部退回全國最大儲能場開發案

全國最大儲能場昨召開說明會，地方民眾砲聲隆隆。（資料照）

2023/03/06 20:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕全國最大儲能場預計落腳高雄市人口數最多的鳳山區，引起地方反彈，高市經發局昨天表示依法把關，今天立刻火速發文，要求經濟部先行撤案退回，等釐清民眾相關疑慮後，再受理申請審查。

三地集團於高雄是鳳山區牛潮埔，預計打造全國最大170MW儲能場，開發面積6000坪，將設置85個電池櫃，並埋設管線1公里多、深1.3米，併聯至台電美山變電所，但距離鎮北里5800多戶僅80公尺，卻未經過地方居民同意，引起當地里長連署反對。

昨天星期天的說明會上，民代及里民砲聲隆隆，不滿儲能場緊鄰住宅區，質疑儲能場安全性，擔心電磁波、輻射影響健康，萬一發生火警或爆炸，恐產生有毒氣體，要求政府撤案。

經發局解釋，儲能設備主管機關，屬經濟部能源局與標檢局，目前經濟部並未核發任何相關執照，高市府也並無所謂同意或核發任何執照。

由於里民群情激憤，藍綠民代也一同聲援里民，要求撤案、暫停開發，經發局昨天強調與市民站在一起的立場，將發文要求經濟部先撤案退回。

今天星期一上班日，經發局立即火速發文，要求經濟部先行撤案退回，等釐清民眾相關疑慮後，再受理申請審查。

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