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    大樹農民憂抽不到地下水 高市府稱增鑿抗旱水井不影響農業取水

    市府水利局表示，鑿井不影響農業取水。（記者陳文嬋攝）

    市府水利局表示，鑿井不影響農業取水。（記者陳文嬋攝）

    2023/03/06 17:20

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕南部創30年降雨量最少，可能5月才會下雨，高屏溪沖積平原地下水豐沛，水利署南水局與市府水利局將於高屏溪增鑿50口抗旱水井取水，大樹農民擔心影響農業取水，南水局評估過含水層條件，河川灘地沿岸設置，可確保地下水快速回補，不會造成鄰近地區抽不到水，水利局也強調含水層不同，不會影響農業取水。

    市府水利局表示，南部降雨量創下30年來新低，造成農業用水淺層地下水位下降，高屏溪因久旱不雨水量漸少，南水局與水利局持續多元開發水資源，利用高屏溪沖積平原豐沛地下水為必要策略。

    南水局將與水利局將於高屏溪沿岸開鑿50口抗旱水井取水，南水局強調抗旱水井建置經過詳細評估含水層條件，於河川灘地沿岸設置，可確保地下水快速回補，不會造成鄰近地區抽不到水。

    水利局指出，所鑿抗旱水井深100到150公尺間取用深層地下水，與一般深20至40公尺之間的農業灌溉井，為取用淺層地下水，含水層不同，幾乎不會互相影響。

    水利局說，大樹玉荷包大多栽種在山坡地，抗旱水井位置在平原且多為砂質地層，抽水影響距離一般約200至300公尺之間，農民灌溉水井位置距離甚遠，尚不至於互相干擾影響。

    水利局也將持續監看地下水位變化，並與中央合作，研議於高屏溪中、上游，進行地下水補注方案。

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