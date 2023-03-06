為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    大樓屋主隔成9間套房還增設鐵門 高市建管處限期7日內改善

    鹽埕區一棟大樓的屋主，擅自於樓梯間增設一個鐵門（左）。（高雄市建管處提供）

    鹽埕區一棟大樓的屋主，擅自於樓梯間增設一個鐵門（左）。（高雄市建管處提供）

    2023/03/06 17:05

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市鹽埕區一棟大樓的屋主，遭檢舉將屋內隔成9間套房出租，還擅自於樓梯間增設一個鐵門；針對鐵門部分，高雄市建管處限期7日內改善，否則將裁處30萬元以下罰鍰，至於室內隔成9間套房，將進一步會同消防局勘查。

    一名住在鹽埕區瀨南街的民眾在爆料公社檢舉，樓下4樓鄰居把住處隔成9間套房，出租給不便爬樓梯的老年住戶和菲傭，還把牆面結構體打掉，私設外開的鐵門，要是發生火災或是地震，樓上的住戶何以逃生？

    高雄市建管處前往查看，證實屋主為了多一處不同的出入口，在牆壁間另設一個白鐵門，已發文通知屋主，限期7日內改善，如未改善將依建築法規定，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

    建管處表示，針對民眾陳情屋主將室內隔成9間套房出租部分，將會同消防局到現場勘查，了解是否違反建築法規定。

    此外，該住戶於樓梯間放置物品，也已發文通知大樓管委會，依公寓大廈管理條例規定先行制止，若經制止而仍未改善者，建管處將依公寓大廈管理條例規定辦理。

    高雄市建管處呼籲，依建築法規定，建築物應依核定的使用類組使用，有變更防火區劃、防火避難設施等與原核定使用不合的變更者，應委託建築師辦理建築物變更使用執照，如未申請變更使用執照，處建築物所有權人6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北市頂加既存違建強制加裝住警器 逾期未改將優先查報拆除
    2023/02/15 12:48

    北市頂加既存違建強制加裝住警器 逾期未改將優先查報拆除
    科工館旁鐵皮屋占用人行道插鋼柱 高市府開拆
    2023/02/10 11:00

    科工館旁鐵皮屋占用人行道插鋼柱 高市府開拆

    玉山莒光盃邀你一起為台灣排球加油
    外埔區農地違建趁春節復建 中市都發局制止將優先排拆
    2023/01/30 14:41

    外埔區農地違建趁春節復建 中市都發局制止將優先排拆
    基進黨質疑中市府包庇2議員違建 都發局：已依法處理
    2022/11/10 11:12

    基進黨質疑中市府包庇2議員違建 都發局：已依法處理
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播