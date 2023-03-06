大樓屋主隔成9間套房還增設鐵門 高市建管處限期7日內改善

鹽埕區一棟大樓的屋主，擅自於樓梯間增設一個鐵門（左）。（高雄市建管處提供）

2023/03/06 17:05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市鹽埕區一棟大樓的屋主，遭檢舉將屋內隔成9間套房出租，還擅自於樓梯間增設一個鐵門；針對鐵門部分，高雄市建管處限期7日內改善，否則將裁處30萬元以下罰鍰，至於室內隔成9間套房，將進一步會同消防局勘查。

一名住在鹽埕區瀨南街的民眾在爆料公社檢舉，樓下4樓鄰居把住處隔成9間套房，出租給不便爬樓梯的老年住戶和菲傭，還把牆面結構體打掉，私設外開的鐵門，要是發生火災或是地震，樓上的住戶何以逃生？

高雄市建管處前往查看，證實屋主為了多一處不同的出入口，在牆壁間另設一個白鐵門，已發文通知屋主，限期7日內改善，如未改善將依建築法規定，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

建管處表示，針對民眾陳情屋主將室內隔成9間套房出租部分，將會同消防局到現場勘查，了解是否違反建築法規定。

此外，該住戶於樓梯間放置物品，也已發文通知大樓管委會，依公寓大廈管理條例規定先行制止，若經制止而仍未改善者，建管處將依公寓大廈管理條例規定辦理。

高雄市建管處呼籲，依建築法規定，建築物應依核定的使用類組使用，有變更防火區劃、防火避難設施等與原核定使用不合的變更者，應委託建築師辦理建築物變更使用執照，如未申請變更使用執照，處建築物所有權人6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

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