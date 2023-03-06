威士特丹號時隔1124天返台 雙郵輪同框創歷史性畫面

雙郵輪今天抵達高雄港靠泊，成就同框歷史性畫面。（記者李惠洲攝）

2023/03/06 17:03

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄港旅運中心今天啟用，武漢肺炎疫情爆發最後一艘離台的郵輪「威士特丹號」，時隔1124天後返台；首航台灣的「七海探索者號」則為第一艘靠泊高雄港旅運中心郵輪，雙郵輪同框歷史性畫面，象徵台灣重返國際郵輪市場。2艘郵輪下午4時起先後離港，吸引民眾爭睹。

威士特丹號搭載1850名旅客訪高雄港，今天清晨3時30分提出引水申請，約5時30分靠泊蓬萊旅運中心，為疫情解封後第一艘抵台郵輪。值得一提的是，威士特丹號也是疫情前、2020年2月5日最後一艘於高雄港正常作業的國際郵輪，別具意義。

首航台灣的「七海探索者號」豪華郵輪則約於上午6時40分，穩妥地停靠在昨天正式啟用的高雄港旅運中心，600名外籍旅客魚貫出關，成為第一批體驗旅運中心智慧化、電子化通關貴賓，他們對台灣港務公司安排的原民舞蹈等迎賓活動感到好奇，也大方地對媒體鏡頭揮手打招呼。

行政院長陳建仁、台灣港務公司董事長李賢義、高市副市長林欽榮及多名民代見證旅運中心啟用，陳建仁致詞時表示，政府投入45億元打造高雄港旅運中心，可提供全世界最大的25萬噸郵輪靠泊，設有智慧化、電子化設備，讓旅客通關更便捷，；他感謝交通部、港務公司及所有參與工程人員，疫情期間缺工、缺料，仍能齊心努力將旅運中心打造成新地標。

陳建仁說，他上月已經核定高雄機場新航廈工程第一建設計畫，未來機場建設將投入880億元，未來會有新航廈及新轉運中心，中央和地方合作，讓高雄有很好海港及空港，貿易與觀光能更蓬勃發展，成為亞洲重要的雙港城市。

「威士特丹號」總噸位為82862噸，這次航程從新加坡出發，經菲律賓、高雄、基隆到日本；「七海探索者號」總噸位為55254噸，航程為泰國、越南、菲律賓、高雄、基隆到日本。兩艘郵輪下午4時起陸續離港，預計7日抵達基隆。

台灣港務公司表示，今年全台郵輪預報有350艘次，其中母港226艘次，掛靠港124艘次，高雄港有188艘次，基隆港144艘次，花蓮港8艘次，郵輪旅客共約57萬人次。

七海探索者號離港時，與靠泊在馬碼頭的威士特丹號擦身而過。（記者李惠洲攝）

七海探索者號為第一艘靠泊高雄旅運中心郵輪。（記者李惠洲攝）

「威士特丹號」時隔1124天後返回高雄。（記者李惠洲攝）

從七海探索者號視角看高雄港旅運中心。（記者李惠洲攝）

從七海探索者號觀景台可以看到無敵海景。（記者李惠洲攝）

七海探索者號舒適的閱讀空間。（記者李惠洲攝）

豪華郵輪臥室。（記者李惠洲攝）

七海探索者號購物空間明亮寬敞。（記者李惠洲攝）

行政院長陳建仁主持剪綵儀式。（記者李惠洲攝）

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