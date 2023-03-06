重回悲劇現場 高雄228受難者家屬赴高雄要塞司令部外獻花慰靈

高雄228受難者家屬今天上午重回0306大屠殺歷史現場，獻花慰靈安魂。（記者蘇福男攝）

2023/03/06 17:16

〔記者蘇福男／高雄報導〕76年前228事件，高雄發生「0306大屠殺」，受難者死傷無數，真相至今尚未大白，高市二二八關懷協會今天陪同受難者家屬重回歷史現場，首度回到當年槍決地－高雄要塞司令部外榕樹下舉辦追思會，獻花慰靈安魂。

高雄市立歷史博物館指出，1947年2月27日晚上台灣爆發228事件，該年3月初高雄各地逐漸傳出紛擾，5日高雄市政府及市參議員依令成立「高雄二二八事件處理委員會」，6日上午市長黃仲圖、議長彭清靠、日產清察室主任凃光明等7人以「和平代表團」為名，進入要塞司令部（今南部地區後備指揮部壽山營區）談判，尋求和平解決之道。

時任高雄要塞司令部司令彭孟緝認定此為有組織性的陰謀活動，採取軍事鎮壓，扣留談判代表，以暴徒與叛亂組織名義逮捕曾豐明（陸軍上校）、范滄榕（牙醫）、涂光明等3人，並提前發動鎮壓行動，並派軍到高雄市政府、高雄火車站、第一中學（今高雄中學）等地點進行鎮壓。

此一事件造成高雄市民死傷慘重犧牲，高雄成為全台首個被軍隊武力鎮壓的城市，史稱「0306大屠殺」，是高雄市民的集體歷史記憶，銘刻著傷痛痕跡。

高市二二八關懷協會今天上午陪同受難者家屬重回歷史現場，原先透過綠營立委協調，希望能進入當年要塞司令部舉辦追思會，但未獲國防部同意，關懷協會只好將佛教法會移往營區外1棵大榕樹下舉行，據傳當年從榕樹下挖掘到受難者林界等人屍體，林界的女兒林黎彩今天前往現場，抱著父親遺像追憶76年來歷經的血淚辛酸，令人鼻酸，高雄市政府秘書長郭添貴、文化局副局長林尚瑛也到場獻花慰靈安魂。

高雄史博館今天下午也在館內（事件當時的高雄市政府所在地）舉辦「高雄市0306追思紀念」，儀式在音樂家王明哲演唱《變色的春天》、《活出火山島》兩首曲目展開，全場於1分鐘默哀後，家屬與現場來賓獻上花束，傳遞無盡的追思與懷念。

除了佛教法會，高市二二八關懷協會下午2點在高雄市二二八和平紀念公園，另舉辦一場追思禮拜，以和平的紀念行動來撫平傷痕。

高雄要塞司令部（今南部地區後備指揮部壽山營區）外榕樹下，為76年前挖掘到228事件受難者林界等人屍體地點。（記者蘇福男攝）

林界的女兒林黎彩今天在當年父親遇難處，追憶76年來的血淚辛酸。（記者蘇福男攝）

除了佛教法會，高市二二八關懷協會今天下午也在高雄市二二八和平紀念公園，另舉辦一場追思禮拜，以和平的紀念行動來撫平傷痕。（記者蘇福男攝）

高雄史博館在228事件當時為高雄市政府所在地。（記者蘇福男攝）

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