為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    重回悲劇現場 高雄228受難者家屬赴高雄要塞司令部外獻花慰靈

    高雄228受難者家屬今天上午重回0306大屠殺歷史現場，獻花慰靈安魂。（記者蘇福男攝）

    高雄228受難者家屬今天上午重回0306大屠殺歷史現場，獻花慰靈安魂。（記者蘇福男攝）

    2023/03/06 17:16

    〔記者蘇福男／高雄報導〕76年前228事件，高雄發生「0306大屠殺」，受難者死傷無數，真相至今尚未大白，高市二二八關懷協會今天陪同受難者家屬重回歷史現場，首度回到當年槍決地－高雄要塞司令部外榕樹下舉辦追思會，獻花慰靈安魂。

    高雄市立歷史博物館指出，1947年2月27日晚上台灣爆發228事件，該年3月初高雄各地逐漸傳出紛擾，5日高雄市政府及市參議員依令成立「高雄二二八事件處理委員會」，6日上午市長黃仲圖、議長彭清靠、日產清察室主任凃光明等7人以「和平代表團」為名，進入要塞司令部（今南部地區後備指揮部壽山營區）談判，尋求和平解決之道。

    時任高雄要塞司令部司令彭孟緝認定此為有組織性的陰謀活動，採取軍事鎮壓，扣留談判代表，以暴徒與叛亂組織名義逮捕曾豐明（陸軍上校）、范滄榕（牙醫）、涂光明等3人，並提前發動鎮壓行動，並派軍到高雄市政府、高雄火車站、第一中學（今高雄中學）等地點進行鎮壓。

    此一事件造成高雄市民死傷慘重犧牲，高雄成為全台首個被軍隊武力鎮壓的城市，史稱「0306大屠殺」，是高雄市民的集體歷史記憶，銘刻著傷痛痕跡。

    高市二二八關懷協會今天上午陪同受難者家屬重回歷史現場，原先透過綠營立委協調，希望能進入當年要塞司令部舉辦追思會，但未獲國防部同意，關懷協會只好將佛教法會移往營區外1棵大榕樹下舉行，據傳當年從榕樹下挖掘到受難者林界等人屍體，林界的女兒林黎彩今天前往現場，抱著父親遺像追憶76年來歷經的血淚辛酸，令人鼻酸，高雄市政府秘書長郭添貴、文化局副局長林尚瑛也到場獻花慰靈安魂。

    高雄史博館今天下午也在館內（事件當時的高雄市政府所在地）舉辦「高雄市0306追思紀念」，儀式在音樂家王明哲演唱《變色的春天》、《活出火山島》兩首曲目展開，全場於1分鐘默哀後，家屬與現場來賓獻上花束，傳遞無盡的追思與懷念。

    除了佛教法會，高市二二八關懷協會下午2點在高雄市二二八和平紀念公園，另舉辦一場追思禮拜，以和平的紀念行動來撫平傷痕。

    高雄要塞司令部（今南部地區後備指揮部壽山營區）外榕樹下，為76年前挖掘到228事件受難者林界等人屍體地點。（記者蘇福男攝）

    高雄要塞司令部（今南部地區後備指揮部壽山營區）外榕樹下，為76年前挖掘到228事件受難者林界等人屍體地點。（記者蘇福男攝）

    林界的女兒林黎彩今天在當年父親遇難處，追憶76年來的血淚辛酸。（記者蘇福男攝）

    林界的女兒林黎彩今天在當年父親遇難處，追憶76年來的血淚辛酸。（記者蘇福男攝）

    除了佛教法會，高市二二八關懷協會今天下午也在高雄市二二八和平紀念公園，另舉辦一場追思禮拜，以和平的紀念行動來撫平傷痕。（記者蘇福男攝）

    除了佛教法會，高市二二八關懷協會今天下午也在高雄市二二八和平紀念公園，另舉辦一場追思禮拜，以和平的紀念行動來撫平傷痕。（記者蘇福男攝）

    高雄史博館在228事件當時為高雄市政府所在地。（記者蘇福男攝）

    高雄史博館在228事件當時為高雄市政府所在地。（記者蘇福男攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台美人紀念228 蕭美琴：認識傷痛才能走向團結
    2023/03/06 07:54

    台美人紀念228 蕭美琴：認識傷痛才能走向團結
    一週大事》（112年2月26日至3月4日）
    2023/03/05 05:30

    一週大事》（112年2月26日至3月4日）

    玉山莒光盃邀你一起為台灣排球加油
    《悲情城市》高雄包場 大學生：被黑暗威權籠罩的島嶼歷史不遠
    2023/03/04 19:03

    《悲情城市》高雄包場 大學生：被黑暗威權籠罩的島嶼歷史不遠
    不忘嘉義「三二事件」 台灣基進籲地方除垢將中正路改名
    2023/03/03 11:17

    不忘嘉義「三二事件」 台灣基進籲地方除垢將中正路改名
    蔣萬安跳針稱記取教訓 歷史學者PO「陳儀請兵電報」籲別躲！
    2023/03/03 06:18

    蔣萬安跳針稱記取教訓 歷史學者PO「陳儀請兵電報」籲別躲！
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播