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    校園口罩解封 高雄學生仍多習慣戴、壽山國中彩繪口罩贈親師生

    學生進入健康中心仍要戴上口罩。（記者方志賢攝）

    學生進入健康中心仍要戴上口罩。（記者方志賢攝）

    2023/03/06 14:40

    〔記者方志賢／高雄報導〕校園口罩今解封，高市尊重師生自主防疫，多數學生仍習慣戴著口罩，但上體育課會脫掉口罩，這樣呼吸較順暢；對於很多學生尚無法適應脫口罩，可能有焦慮情形，也有學校將美術班學生的手繪畫作，創作印製口罩，送給親師生，展現學習成果，也讓戴口罩學生與眾不同。

    壽山國中學務主任郭冠麟表示，配合防疫政策，今起放寬校園戴口罩規定，但在校門口仍設置體溫量測機，給學生多一層的保護，學生可自由選擇使用，另在健康中心以及提供飲食的場所須戴口罩，其他時間尊重老師和學生自主防疫，體育課時為讓學生呼吸較為舒緩，鼓勵孩子拿下口罩運動。

    壽山國中學生林雋家表示，他還是會戴著口罩，避免遭病毒感染，保護自己也保護別人。女同學洪宇彤也說，戴口罩已經有1、2年了，習慣戴上口罩，這樣對自己及別人都較安全，但上體育課會拿下口罩，呼吸會順暢不會喘。

    壽山國中校長林宜家說，學生這幾年都配戴口罩防疫，戴口罩成為習慣，對於馬上要拿下口罩，很多學生尚無法適應，也可能有焦慮的情形，學校先前已觀察到，因此將美術班學生的手繪畫作，創作印製成口罩，送給親師生們，不僅展現美術班學生學習的成果，也讓戴著口罩的學生與眾不同。

    小港區明義國小則列出防疫配套措施。校長焦熙昌說，學生戴不戴口罩，必須尊重學生與家長意願，不強迫，但生病不入校，應該儘快就醫，康復後始得返校。另包括確診個案班級，當週維持戴口罩與使用午餐隔板以免有感染之虞。外賓與家長進入學校，仍須量測體溫。

    壽山國中學生上體育課，多數學生脫掉口罩開心跑步。（記者方志賢攝）

    壽山國中學生上體育課，多數學生脫掉口罩開心跑步。（記者方志賢攝）

    對於學生尚無法適應脫口罩，壽山國中將美術班學生的手繪畫作，創作印製口罩，送給親師生。（記者方志賢攝）

    對於學生尚無法適應脫口罩，壽山國中將美術班學生的手繪畫作，創作印製口罩，送給親師生。（記者方志賢攝）

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