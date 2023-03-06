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    高雄港旅運中心啟用 推亞灣2.0計畫加速企業旗艦總部落腳高雄

    高市副市長林欽榮（左三）今代表市長陳其邁，出席高雄港旅運中心啟用儀式。（記者王榮祥翻攝）

    高市副市長林欽榮（左三）今代表市長陳其邁，出席高雄港旅運中心啟用儀式。（記者王榮祥翻攝）

    2023/03/06 13:06

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄港旅運中心今啟用。高市副市長林欽榮指出，旅運中心是亞洲新灣區五大建設中，壓軸登場的傑出公共建築，高市府會順勢積極推動亞灣2.0計畫，加速更多企業旗艦總部落腳高雄。

    林欽榮表示，今代表市長陳其邁，陪同行政院院長陳建仁、政務委員羅秉成及交通部次長陳彥伯，出席「高雄港旅運中心郵輪首航暨旅運設施啟用典禮」。

    他介紹高雄港旅運中心是亞洲新灣區五大建設中，壓軸登場的傑出公共建築，市府則依循行政院亞灣5GAIoT創新園區推動方案指導，已於近2年積極發展5GAIoT產業，陳其邁市長去年更宣布亞灣2.0計畫，公告實施006688獎勵企業投資方案，迄今已吸引逾80家國際大廠、新創事業、國際加速器或共創夥伴等進駐。

    他說，因應5GAIoT產業經濟發展需要，市府啟動43.54公頃國營事業（含港務公司、中油、經濟部產業園區管理局）土地都市計畫變更，已於今年2月18日辦理公開展覽，檢討土地使用管制要點及都市設計基準等，兼顧產住商辦複合開發財務彈性及水岸開放多元使用等效益，創造產業投資誘因。

    再者，今年3月3日市府經發局亦函頒「高雄市政府獎勵企業總部進駐亞洲新灣區作業要點」，期與台灣港務公司、中油、經濟部產業園區管理局等中央機關，合作打造企業集團旗艦中心聚落，導引金融、資訊科技等中大型企業進駐，匯集區域營運總部、研發或技術訓練等產業中心。

    因應高雄港旅運中心啟用，林欽榮宣告亞灣2.0計畫將加速企業旗艦總部落腳高雄。（記者王榮祥翻攝）

    因應高雄港旅運中心啟用，林欽榮宣告亞灣2.0計畫將加速企業旗艦總部落腳高雄。（記者王榮祥翻攝）

    高雄港旅運中心今啟用。（記者王榮祥翻攝）

    高雄港旅運中心今啟用。（記者王榮祥翻攝）

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