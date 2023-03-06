「疫苗加一，解封安心」陳建仁回高雄接種次世代疫苗

行政院長陳建仁（左）今到高雄市立民生醫院接種莫德納BA.4、BA.5次世代疫苗。（圖行政院提供）

2023/03/06 13:05

首次上稿 12:43

更新時間 13:05（新增畫面）

〔記者方志賢／高雄報導〕今天（6日）是中央流行疫情指揮中心推動「疫苗加一，解封安心」政策首日，行政院長陳建仁選在高雄市立民生醫院接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）莫德納BA.4、BA.5次世代疫苗；陳建仁表示，台灣COVID-19疫苗覆蓋率是全世界排名前端的國家，但疫苗接種一段時間後，其抗體會逐漸消退，他呼籲全民踴躍施打世代疫苗，保護自己也保護家人的健康。

陳建仁今上午到高雄參加高雄港旅運中心郵輪首航暨旅運設施啟用典禮，之後又到市立民生醫院接種COVID-19的次世代疫苗，他完成疫苗接種後表示，COVID-19疫情在全國人民團結一致、齊心努力下，疫情控制相當不錯，特別在2020、2021年的表現在全世界都相當突出，因此台灣這兩年的經濟成長，成為全世界各國驚豔的對象。

陳建仁說，2022年Omicron病毒進入台灣後，台灣有比較多的人得到感染，但哪個階段全民打疫苗的覆蓋率相當高，至今台COVID-19疫苗覆蓋率還是在全世界排名前端的國家，但COVID-19疫苗接種一段時間後，其抗體會逐漸消退。

陳建仁也呼籲全民，如果還未接種疫苗，還未完成基礎劑，或是一歲以上在今年1月1日以後未接種BA.4及BA.5次世代疫苗的民眾，都能踴躍接種疫苗，這樣才能獲得更好的保護，保護自己也就是保護周遭的親朋好友。

為何選擇到高雄施打次世代疫苗？陳建仁說，高雄民眾疫苗接種相當踴躍，也是一個很好示範的地點，施打疫苗不僅保護自己及家人的健康，對COVID-19疫情也能有更好的管控。

行政院長陳建仁（左2）今到高雄市立民生醫院接種莫德納BA.4、BA.5次世代疫苗。（記者方志賢攝）

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