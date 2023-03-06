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    馬祖阿兵哥沙灘寫字反映「沒肉吃」 陳建仁：空運並調度當地冷凍食品

    馬祖阿兵哥沙灘寫字反映「沒肉吃」，陳建仁今天表示，將空運並調度當地冷凍食品因應。（記者李惠洲攝）

    馬祖阿兵哥沙灘寫字反映「沒肉吃」，陳建仁今天表示，將空運並調度當地冷凍食品因應。（記者李惠洲攝）

    2023/03/06 12:53

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕馬祖莒光島阿兵哥在沙灘寫字反映「沒有肉吃」，引發社會譁然，行政院長陳建仁今天表示，將以空運將冷凍食品送到馬祖，並調度當地民間的冷凍食品跟肉品，一定讓馬祖的國軍官兵得到最好照顧。

    陸軍馬祖防衛指揮部（馬防部）官兵在西莒沙灘寫字反映「沒有肉」、「主菜是白飯」，引起對前線官兵補給問題關注，陳建仁今天參加高雄港旅運中心啟用典禮受訪時說明因應之道。

    陳建仁說，這次因為海象上的問題，再加上船運公司機件維修的緣故，所以冷凍食品的供應出現不足現象，但是已經馬上請空運單位利用空運方式，將冷凍食品送到馬祖，也調度當地民間的冷凍食品跟肉品，一定會讓在馬祖的國軍官兵及兄弟姊妹們，大家得到最好的照顧。

    馬祖莒光鄉被稱作是離島中的離島，因為航行莒光鄉的貨船21天沒有運補，島上阿兵哥在西莒沙灘上寫著「馬防部伙房都沒有肉，肚子餓都吃泡麵、罐頭」、「馬防部主菜是白飯」，對此，馬防部澄清，3月4、5日肉類供應不足，暫以軍用罐頭替代，其餘食材均充足，網傳主菜是白飯並非事實。軍方今天安排以C-130運輸機採空運方式前運副食品。

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