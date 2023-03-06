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    蛋價漲3元飆歷史高價 陳建仁：雞蛋供應3月底恢復正常

    蛋價今漲3元飆出歷史高價，陳建仁說雞蛋供應3月底恢復正常。（記者李惠洲攝）

    蛋價今漲3元飆出歷史高價，陳建仁說雞蛋供應3月底恢復正常。（記者李惠洲攝）

    2023/03/06 11:56

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕雞蛋批發價今天再漲3元，突破歷史新高，行政院長陳建仁表示，氣溫回暖且禽流感逐漸緩解，雞蛋的供應應該會在三月底恢復正常，他強調，這一次蛋價的調整是為了顧及農民的權益及消費者的利益，是市場機制的調整。

    陳建仁曾說三月初蛋荒會有所緩解，如今缺口仍在，甚至蛋價飆到歷史新高，陳建仁今天上午南下高雄參加高雄港旅運中心啟用典禮，針對雞蛋批發價今天漲3元作出說明。

    陳建仁指出，禽流感和溫度的急遽變化，使得全球雞蛋的供應都受到了考驗，台灣也不例外，在農委會主委陳吉仲主委的努力調配之下，除了擴大從國外專案進口以外，也積極地調配臺灣的雞蛋。

    他說，現在供應的狀況，由於氣溫逐漸地回暖，再加上禽流感的疫情也有逐漸緩解的現象，雞蛋的供應應該會在3月底的時候慢慢地緩和，農委會也積極擴大從其他國家進行雞蛋的專案進口。

    陳建仁強調，更重要的是，這次蛋價的調整是為了顧及農民的權益及消費者的利益，這是市場機制的調整，已經特別請副院長鄭文燦對於物價做最好的監控，也請農委會提供相關的資料，希望在農民的收入權益上，以及消費者的民生需求上，都能夠得到很好的平衡，也希望因為溫度的回暖、禽流感疫情的控制，能夠使雞蛋的供應逐漸恢復正常。

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