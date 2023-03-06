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    比對4千萬筆搭車資料 高市府找出高捷「最熱門」車站與時段

    高市府彙整去年4千萬筆高捷搭乘資料，比對出最熱門車站、熱門時段等數據。（記者王榮祥翻攝）

    高市府彙整去年4千萬筆高捷搭乘資料，比對出最熱門車站、熱門時段等數據。（記者王榮祥翻攝）

    2023/03/06 10:17

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府彙整高雄捷運去年4千萬筆搭車資料，經過各站、各時段交叉比對，找出左營、巨蛋、高雄車站、三多商圈等4個熱門起迄站，其中又以左營站最熱門，搭車主要目的是通勤通學與交通轉乘，最熱門時段為上班日的18時、約1.4萬人次。

    高雄捷運公司指出，市府分析資料與現況吻合，通勤通學族群與時段確實是疫情趨緩以來，相對疫情前最高運量階段、恢復較快的族群與時段，高捷會持續強化各項服務，爭取更多乘客使用大眾運輸。

    市府說明，捷運是現代化都市象徵，可提升交通機能及促進繁榮發展，高捷自2008通車至今營運14年，已成高雄重要交通工具。

    依去年交通數據匯流平臺逾4000 萬筆高捷搭乘資料，分析高捷搭乘情形及熱門路線，去年高捷計4113萬搭乘人次，其中通勤（學）搭乘約占2成，假日搭乘約占3成3，上班日8時、與每日18時平均每小時搭乘人次逾 1.1 萬人，相對其他時段較多，最熱門時段為上班日的18時、平均約1.4萬人次。

    根據4千筆資料分析，左營、巨蛋、高雄車站、三多商圈為熱門起迄站，其中以左營最熱門，最多去程人次利用此站移動至其他站點，也是最多去程人次的迄站，主要是利用高鐵、臺鐵、客運、市區公車等工具轉乘至他地或轉至該站，交通機能良好所致。

    部分起迄站兩兩成對互為熱門路線，如左營與巨蛋、左營與三多商圈、小港與前鎮高中等組合。

    市府指出，高捷去年4113萬搭乘人次中，通勤（學）搭乘約占2成，假日搭乘約占3成 3，假日願意搭捷運的人數較平日高，顯示民眾在假日因較無時間壓力情況下，願意選擇捷運，進一步可推論，如果平常日在交通接駁與轉乘方面能更為便利的話，應可更加提升捷運使用率。

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