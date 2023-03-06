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    遲到不是你的錯！台88連3起車禍 一度全線封閉

    台88接連3起車禍，一度全線封閉，警排除事故，恢復正常通行。（讀者提供）

    台88接連3起車禍，一度全線封閉，警排除事故，恢復正常通行。（讀者提供）

    2023/03/06 09:22

    首次上稿 08:40
    更新時間 09:22（更新：共3起車禍）

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕台88快速道路高雄往鳳山段1.3、1.6、1.7公里處今天上午接連發生3起發生車禍，造成全線一度封閉，正值上班時間車流量大，警方疏導民眾改走平面道路，車禍事故於8時排除，目前恢復正常通行。

    警方調查，林姓男子（35歲）今天上午近7時駕駛小貨車（道路救援車），行駛台88快速道路東向西方向1.3公里處，與徐女（22歲）駕駛自小客車發生擦撞致肇事，警方據報到場處理事故。

    不料後方1·6公里處，陳男（48歲）駕駛曳引車，為了閃避前方林男與徐女車禍，先與1名陳男（46歲）駕駛自小貨車發生車禍，又波及另1名簡男駕駛自小貨車發生車禍，3車擦撞造成全線封閉。

    沒想到又發生第三起事故，張簡男子（57歲）駕駛自小客車行經1.7公里處，未保持安全距離，從後追撞簡男（54歲）駕駛自小客車。

    警方初步檢視3起事故無人受傷，相關肇事原因仍待進一步鑑定，由於正值上班時間，現場交通車流量大，警方疏導民眾改走平面道路，車禍事故於8時排除，目前恢復正常通行，警方呼籲行車應注意車況。

    台88接連3起車禍，一度全線封閉。（讀者提供）

    台88接連3起車禍，一度全線封閉。（讀者提供）

    台88接連3起車禍，一度全線封閉，警排除事故，恢復正常通行。（讀者提供）

    台88接連3起車禍，一度全線封閉，警排除事故，恢復正常通行。（讀者提供）

    台88接連3起車禍，一度全線封閉，警排除事故，恢復正常通行。（讀者提供）

    台88接連3起車禍，一度全線封閉，警排除事故，恢復正常通行。（讀者提供）

    台88接連3起車禍，一度全線封閉，警排除事故，恢復正常通行。（讀者提供）

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