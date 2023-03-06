雙郵輪抵達高雄港！高雄港旅運中心今啟用迎賓

七海探險家號進入高雄港。（記者李惠洲攝）

2023/03/06 07:17

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄港旅運中心今天啟用，同時迎來雙郵輪靠港，威士特丹號、七海探險家號清晨陸續停靠棧九庫、旅運中心，成為高雄港矚目焦點，疫後解封勢將掀起郵輪旅遊風潮。

率先航進高雄港的是威士特丹號，清晨3時30分申請引水，自高雄港2港口進出，靠泊在棧九庫；緊接著是七海探險家號在清晨5時30分申請引水，自高雄港1港口進出，約6時40分停靠旅運中心。

行政院院長陳建仁將親自主持旅運中心啟用典禮。臺灣港務公司指出，高雄港旅運中心耗資50億元、歷經10年才完工，為地下2層、地上15層鋼骨構造建築，以海浪流體動態為設計意象，搭配全國唯一3D曲面帷幕，且擁有第一排無敵海景，相當吸睛。

除了巴哈馬籍豪華郵輪「七海探索者號」及「威士特丹號」郵輪抵達高雄港，近期訪高雄港的還有馬紹爾群島籍「蒂諾卡號」，將於9日停靠旅運中心。

「七海探索者號」從泰國出發，行經菲律賓，到高雄、基隆，再轉往日本；臺灣港務高雄分公司指出，「七海探索者號」此航程帶來約600名旅客，將由移民署等單位先行登船前站查驗，以節省通關時間，同時導入智慧化服務提升服務品質。

高雄港今年預報的國際郵輪已達82航次，人數約13.5萬人，每航次將有超過千名台灣旅客通關，高雄港旅運中心2通關區規劃22座人工櫃檯外，還設置4座雙向人臉辨識系統的自動通關櫃台，通關效率為母港每小時3720人次，掛靠港約3500人次。

威士特丹號率先抵達高雄港。（記者李惠洲攝）

七海探險家號往高雄港旅運中心停靠。（記者李惠洲攝）

七海探險家號停靠在旅運中心。（記者李惠洲攝）

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