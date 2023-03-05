賓士車倒車誤踩油門 暴衝上人行道
2023/03/05 19:23
〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市左營區今天下午發生一起交通意外，駕駛賓士車的65歲蔡姓男子倒車時不慎誤踩油門，導致車輛往右後方爆衝至人行道上，撞擊到一旁花盆，幸現場無人受傷，警方正調查事故原因。
這起交通事故發生在博愛二路及明誠路口，當時車水馬龍，警方獲報趕到現場後維護週邊交通順暢，並依規定蒐證測繪，花圃毀損部分另通報市府養工處。
蔡男酒測值0，他向警方表示，倒車誤踩油門才會發生意外，詳細肇事原因待警方調查。
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〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市左營區今天下午發生一起交通意外，駕駛賓士車的65歲蔡姓男子倒車時不慎誤踩油門，導致車輛往右後方爆衝至人行道上，撞擊到一旁花盆，幸現場無人受傷，警方正調查事故原因。
這起交通事故發生在博愛二路及明誠路口，當時車水馬龍，警方獲報趕到現場後維護週邊交通順暢，並依規定蒐證測繪，花圃毀損部分另通報市府養工處。
蔡男酒測值0，他向警方表示，倒車誤踩油門才會發生意外，詳細肇事原因待警方調查。
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