民進黨高市議員黃秋媖投入立委選戰 挑戰現任邱志偉

民進黨高市議員黃秋媖今天在臉書發文，宣布投入立委第2選區選戰，挑戰現任立委邱志偉。（記者蘇福男攝）

2023/03/05 18:53

〔記者蘇福男／高雄報導〕民進黨高市立委選戰3月20日至24日登記初選，大岡山選區市議員黃秋媖今天在臉書發文，宣布投入立委第2選區選戰，指大岡山很好，但進步的很慢，需要改變，她將帶著鄉親滿滿的期待，延續服務、創造改變。

黃秋媖隸屬湧言會系統，父親黃萬全出身田寮，曾是民進黨、台聯黨員，擔任過田寮鄉長和縣議員，母親翁瑞珠2010年首次參選大岡山選區（第3選區）市議員選舉，即以第3高票為綠營攻下該選區首位女議員寶座，連任2屆後，2018年交棒給女兒黃秋媖，黃秋媖不負眾望，初試啼聲即高票當選，2022年連任成功，基層實力堅強。

黃秋媖今天在臉書發文，宣布投入黨內立委初選民調，她在po文指出，家族三代都在大岡山服務，十幾年來，看著大岡山發展有很深感觸，即便科學園區來了，但在地進步的太慢，這麼多年來，許多區一個大型連鎖賣場餐廳都沒有、東西向快速道路沒有、農漁業轉型緩慢、父母需要的兒童專責醫院、好的運動空間都沒有，真正貼近市民的生活，就會感受到，大崗山很好，但進步的很慢。

黃秋媖強調，大崗山需要改變，讓懂在地需求、能夠傾聽鄉親需要的人來做，鄉親期待的改變，必須要懂在地的人進入中央，用溫柔溝通、魄力實踐的態度，在立法院替鄉親發聲，結合市府的能量，為北高帶來蛻變的能量。這一次，她要帶著鄉親滿滿的期待，延續服務，創造改變！懇請支持。

面對黨內同志挑戰，現任立委邱志偉強調，以平常心看待黨內競爭，但絕不掉以輕心，目前選區8區已有5區設服務處，過去部分行政區採聯合服務，近日已在湖內設服務處，讓選民找人更方便。

邱志偉曾赴英國劍橋大學攻讀國際關係，擁有博士學位，在前高雄縣長楊秋興、前市長陳菊任內，先後擔任民政局長，2012年擊敗國民黨林益世之後連任3屆立委，政績備受肯定。

面對黨內同志挑戰，立委邱志偉強調，以平常心看待，但絕不掉以輕心。（記者蘇福男攝）

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