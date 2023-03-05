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    國1後勁溪橋施工 北上鼎金系統至楠梓交流道夜間封閉交管

    國道1號因後勁溪橋施工，北上鼎金系統至楠梓交流道路段封閉交管，施工單位提供改道路線供民眾行駛。（高速公路局南區養護工程分局提供）

    國道1號因後勁溪橋施工，北上鼎金系統至楠梓交流道路段封閉交管，施工單位提供改道路線供民眾行駛。（高速公路局南區養護工程分局提供）

    2023/03/05 16:44

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高速公路局南區養護工程分局辦理國道1號358k+852後勁溪橋新建工程，將於明（6）日及16日夜間22時，至隔天6時進行國道1號後勁溪橋鋼梁吊裝作業，封閉國道1號北上鼎金系統交流道至楠梓交流道間路段，車輛必須配合提前改道，或配合改道路線行駛。

    路線改道如下：

    一、國道1號北上車流：國道1號鼎金系統交流道北上往國10西向出口→ 國10西向民族一路出口→大中一路→台1線（高楠公路）→楠陽路→興西路→國道1號楠梓交流道。

    二、國道10號東向車流：
    1、國道10號東向車流，建議避免上國10匝道，提早由翠華路銜接大中二路，經由台1線高楠公路至楠梓交流道。
    2、已進入國道10號，東向車流需由仁武交流道駛離國道10號，藉由地方道路銜接至楠梓交流道，改道路線由國道10號仁武交流道東向出匝道→澄觀路→水管路→鳳仁路→興西路→國道1號楠梓交流道。

    三、國道10號西向車流：國道10號仁武交流道西向出口→澄觀路→水管路→鳳仁路→興西路→國道1號楠梓交流道。

    南區養護工程分局呼籲，車輛行經交通管制區域請減速慢行，依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面行駛，並遵守管制人員導引，以確保行車安全。

    駕駛人可撥1968（路況查詢專線）及收聽警察廣播電台，或上高速公路局全球資訊網，以瞭解最新施工路況。

    國道1號因後勁溪橋施工，北上鼎金系統至楠梓交流道路段封閉交管，施工單位提供改道路線供民眾行駛。（高速公路局南區養護工程分局提供）

    國道1號因後勁溪橋施工，北上鼎金系統至楠梓交流道路段封閉交管，施工單位提供改道路線供民眾行駛。（高速公路局南區養護工程分局提供）

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