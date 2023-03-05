全國最大儲能場說明會地方砲聲隆隆 決議暫停開發、擇期辦聽證會

全國最大儲能場今開說明會，地方砲聲隆隆。（記者陳文嬋攝）

2023/03/05 16:06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國最大儲能場將落腳高雄市人口數最多的鳳山區，鎮北里今開說明會，由市府經發局長廖泰翔主持，地方群情激憤、砲聲隆隆，不滿儲能場緊鄰住宅區，設置過程未公開透明，恐危及地方生命及財產安全，在鎮北里長趙志成要求下，決議暫停開發，4月9日以撤案為前提，再舉辦聽證會。市府表示，要求經濟部撤案退回，釐清民眾疑慮，再行受理申請審查。

三地集團將於鳳山區牛潮埔打造全國最大170MW儲能場，開發面積6000坪，將設置85個電池櫃，並埋設管線1公里多、深1.3米，併聯至台電美山變電所。儲能場距離鎮北里5800多戶僅80公尺，相隔約40公尺還有加油站，卻未經過地方居民同意，不只緊鄰鎮北等里連署反對，鳳山區里長聯誼會也表達反對。

鎮北里今於鎮北國小舉辦說明會，現場400人潮擠爆，里民高舉「業者賺錢、里民受害」、「受護家園，還我居住安全」、「政府無能，罔顧民意」布條、招牌等，展現堅決反對到底的決心；立委許智傑、議員黃捷、張漢忠、李雅靜、劉德林等人均到場聲援里民。

里長趙志成砲轟儲能場未經地方同意，且距離民宅太近，中央及地方政府竟同意設置？萬一發生火災如何滅火，是否會產生有毒戴奧辛？政府相關法規不夠嚴謹，卻要里民承擔風險，且市府連主管機關也說不清楚，連協助地方開說明會也不願意，要里長自救才肯開說明會，並要求中央及地方市政府嚴格把關並重視民意有所做為。

里民怒吼「鳳山是我們的家」，質疑儲能場安全性，擔心電磁波、輻射影響健康，萬一發生火警或爆炸，恐產生有毒氣體，且以地方消防能力如何負荷170MW爆炸威力，且南電北送不該由鳳山人承擔，反對設在人口密集區，恐危及生命財產安全，要求政府撤離儲能場，揚言將抗爭到底。

三地集團表示，能源局已於110年12月核准通過，原本今年2月底要動工，將先化解地方疑慮，且該場域目前沒有擴充計畫。

全國最大儲能場今開說明會，地方砲聲隆隆。（記者陳文嬋攝）

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