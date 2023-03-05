高市莊家古厝門楣上的「兔子」剪粘 快百歲了！

莊家古厝堂號上門楣有一對兔子，今年已經96歲。（記者洪臣宏攝）

2023/03/05 15:03

〔記者洪臣宏／高雄報導〕今年是兔年，高雄市大樹區莊家古厝神明廳門楣上的一對兔子剪粘仍栩栩如生，很難想像已經庇佑莊家96年。兔子在傳統藝術中寓意子孫綿延，恰巧莊家古厝甫登錄高市歷史建築，宗親會戶數今年破百，先人期望沒有落空。

莊家古厝去年12月登錄為高市歷史建築，莊家宗親會今年2月26日時隔40年後，再度回到古厝搏爐主，年輕一輩對門楣上一對粉紅、白色兔子好奇，不知情的還以為是兔年限定造型。

莊家後人、輔英科技大學博雅教育講師莊世杰表示，莊家古厝神明廳於1927年落成，由莊清宜、莊清標兄弟共同興建，當時委請台南工班興建潮州式建築，特別囑咐要有兔子剪粘，因為兔子繁殖力強，傳統藝術上有子孫綿延、多子多孫寓意，大多出現在彩繪、泥塑，先人選擇在堂號上的門楣以剪黏呈現，相當少見，是因為位置顯眼且每天出入，有彰顯期待意思。他說，兔子有粉紅、白色分別，研判為性別辨識。

莊家兄弟的期盼得以實現，莊家宗親會於1916年成立，多年來維持約80戶，但經開枝散葉，實際戶數遠多於此數目，今年一舉突破百戶大關，還出現50餘戶爭搏爐主盛況。

莊世杰指出，莊家古厝申請登錄歷史建築醞釀了2年，期間與族人溝通並獲得高度共識，所以去年7月送件，只花了5個月就通過審查，除了文化部及市長陳其邁、立委邱議瑩等人大力支持，家族的高度向心力更是關鍵。

兔子在傳統藝術有子孫綿延寓意。（記者洪臣宏攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法