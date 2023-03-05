暖男變運動潮男 陳其邁首次挑戰時尚雜誌拍攝

高雄市長陳其邁首次挑戰時尚雜誌拍攝，化身運動潮男行銷高雄，暖男瞬間變潮男。（高市府提供）

2023/03/05 14:04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁首次挑戰時尚雜誌拍攝，首次化身運動潮男行銷高雄，暖男瞬間變運動潮男。

穿著潮流運動服飾，在高雄流行音樂中心擺出帥氣姿勢拍攝，很難想像這位「麻豆」就是高雄市長陳其邁，為宣傳首次前進高雄舉辦的路跑賽事，陳其邁獻出時尚雜誌拍攝處女秀。

知名國際時尚雜誌ELLE今（5）日釋出高雄市長陳其邁的專訪拍攝，引起網友討論。陳其邁表示，ELLE Run with Style 風格路跑，是國內重大路跑賽事，今年首度來高雄舉辦，預計吸引眾多慢跑好手及時尚愛好者，身為市長他感到非常榮幸，接到專訪邀約馬上答應，也希望趁機行銷高雄、分享高雄的運動美學。

這是陳其邁首次挑戰時尚雜誌拍攝，他坦言自己從未穿過這種潮流運動服，覺得很新鮮。談起拍攝過程，攝影師不斷指導他擺出不同姿勢，直到攝影師滿意，讓陳其邁直呼原來拍照這麼辛苦，「好多姿勢都不符合人體工學！」

專訪中，陳其邁細數高雄近年運動產業的發展，像馬拉松、滑板、街舞及電競等賽事；並推行高雄屬地球隊，職籃與職棒球隊扎根在地，讓球隊與城市共融共好。

硬體方面，陳其邁說，於各行政區廣設運動中心，設置老年人與身障者專用的體健設施，推展運動風氣，讓高雄成為南台灣最活躍的運動城市。

高市府發言人周璟瑜表示，陳其邁市長也不藏私，分享三條高雄最美的慢跑路線與週邊美食口袋名單，分別是「愛河水岸路線」，可感受高雄的港都風情，也能到美食林立的鹽埕區飽食一頓；「臨港線至柴山路線」多重變化的山路富挑戰性，跑完可以到柴山上的景觀咖啡廳吹海風歇息；還有「澄清湖環湖路線」，山清水明、鳥語花香，附近還有飄香20年的烤鴨名店！

陳其邁邀請全台跑者，一起來高雄挑戰風格路跑，也能多留幾天探索高雄這座城市，歡迎大家來見證港都的轉變。

高雄市長陳其邁首次挑戰時尚雜誌拍攝，化身運動潮男行銷高雄，暖男瞬間變潮男。（高市府提供）

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