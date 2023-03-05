誤信高富帥 女掉入網路愛情陷阱被騙900多萬元

女掉入網路愛情陷阱被騙900多萬，高市發現30至49歲女易誤信高富帥詐騙陷阱。（資料照）

2023/03/05 14:14

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名在餐廳工作的女服務員小美（化名），40多歲小姑獨處，她好奇下註冊交友軟體，很快網交自稱澳門網路博奕公司小開，對方秀出高富帥照片，每天噓寒問暖很快熱戀，他誆公司要內定幾位中獎者以回收彩金，但彩金要派發至海外帳戶才能購買彩券，中獎後匯入帳戶，扣除公司回收的50%提成，願提供她30%彩金作為兩人「戀愛基金」，小美臨櫃匯8次被詐900多萬元。

小美後來發現「男友」突然封鎖失聯，才驚覺積蓄被騙光，急向警方報案，警方見詐騙金額高達900多萬元，急忙組成專案小組，經過多月追查，陸續在屏東、高雄、南投等地，逮捕18名車手、收簿手、人頭帳戶，其中主嫌曾姓車手頭（39歲），落網後卻不吐實，企圖製造斷點。

該詐騙集團先用愛情迷失被害人，再以話術每次下單6萬元，一次下單10注，並預先告知中獎號碼，強調開獎後就可獲彩金3000萬港幣，小美依對方指示完成匯款後，開獎日期上網站查看，果然購買的號碼全數開出。

被害人詢問領奬事宜，「男友」稱因彩金數額過於龐大，要購買海外保險及升級購買帳戶，才可以將彩金匯入，小美又陸續匯出數百萬元存款後，對方突然封鎖失聯。

高市警方統計「感情詐騙」案類，被害人年齡多集中30至49歲的族群，又以女性居多，詐騙金額從數十萬至數百萬不等，詐騙集團通常會先以陌生社群或交友軟體傳訊，再以LINE或其他通訊軟體加好友私聊，經營一段時間後，再以各式理由要求被害人協助匯款，被害人支付鉅額後，才驚覺高富帥網友是一場騙局。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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