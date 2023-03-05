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    首頁　>　高雄市

    迎國際郵輪旅客 高市府規劃5條6-8小時特色行程

    名勝世界壹號將首度以高雄及香港為「雙母港」。（名勝世界公司提供）

    名勝世界壹號將首度以高雄及香港為「雙母港」。（名勝世界公司提供）

    2023/03/05 08:26

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國際郵輪將於明天（3月6日）重新來台，首航停靠高雄港，高市府觀光局與海洋局為迎接久違的郵輪旅客，也規劃「輕軌遊亞灣、鼓鹽嚐美食、踩風迎蔚藍、商圈購歡樂及打卡美景」等5條灣靠遊客6-8小時特色行程。

    耗資50億元興建的高雄港旅運中心，將於明天迎接麗晶七海郵輪探索者號，另艘荷美郵輪威士特丹號則停靠棧九庫；名勝世界壹號（原探索夢號）郵輪則從4月4日起，以高雄港及香港為「雙母港」，開辦準定期航線，全年度開航78航次，將帶來大量郵輪旅客造訪高雄。

    高市觀光局指出，共規劃5條灣靠遊客6-8小時特色行程。首先，國際郵輪靠岸後，團客由遊覽車載走，散客以往交通工具大都選擇搭計程車，但現在從高雄港9號碼頭走過大港橋，就可以直接搭輕軌，多了一項新選擇，預料將吸引不少國外旅客體驗台灣的輕軌，因此推出「輕軌遊亞灣」行程，順遊高雄流行音樂中心、高雄展覽館等具特色建築。

    「鼓鹽嚐美食」行程適合想大啖台灣美食的旅客，就近選擇高雄港所在地的鼓山及鹽埕區，尤其鹽埕老字號的小吃美食相當多；「踩風迎蔚藍」行程則推薦遊客搭旗鼓輪前往旗津，租借自行車飽覽海岸風情，可順道一遊旗津沙灘吧、旗津彩虹教堂等景點。

    「商圈購歡樂」行程建議想血拚的遊客，就近一遊棧二庫，或輕軌路線經過的夢時代、三多商圈百貨；「打卡美景」行程推薦走訪港灣附近的西子灣、壽山動物園、壽山情人觀景台等。

    高市府也推出「高雄好玩卡X打狗逛逛券」、「旗津踩風踏浪趣」等優惠套票，整合輕軌沿線與亞洲新灣區各景點、場館及商家優惠，憑卡可享交通無限次搭乘，還有深受海內外遊客喜愛的i-ride飛行劇院、夢時代高雄之眼摩天輪、異國風情的貢多拉船、駁二藝術特區等場館優惠，以一日內無限暢遊概念，讓灣靠郵輪旅客能在短時間內遊遍高雄重要景點。

    高雄港旅運中心將於3月6日啟用，國際郵輪產業蓄勢待發。（記者李惠洲攝）

    高雄港旅運中心將於3月6日啟用，國際郵輪產業蓄勢待發。（記者李惠洲攝）

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