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    首頁　>　高雄市

    小三、小四當街大亂鬥！7旬阿公出面了：沒辦法 我就風流一生

    75歲李姓老翁因風流韻事，害二老婆和女友在街頭上演大亂鬥。（記者許麗娟攝）

    75歲李姓老翁因風流韻事，害二老婆和女友在街頭上演大亂鬥。（記者許麗娟攝）

    2023/03/04 19:17

    相關新聞連結：
    小三、小四為7旬翁吃醋街頭扯髮打架 警噴辣椒水壓制

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區昨晚（3日）發生小三、小四為了7旬老翁上演街頭大亂鬥事件，75歲李姓老翁和66歲黃女家人出面受訪，黃女的妹妹喊冤說，姊姊有喝媳婦茶是「二房」、「妾」，而不是小三！李翁則道歉說，2女都沒錯，都是他不對，但對風流韻事，他也坦然地說，「沒辦法，我就風流一生嘛」。

    據了解，李翁和黃女在一起已40多年，生下2女，李翁早年賣二手車賺到錢，當時黃女正好買了當鋪執照經營當鋪，李翁則在當鋪前賣二手車，一次因緣際會，有人拿房子抵押借款，後來房子流當，李翁因賣房子賺了不少錢，開始靠借人錢和買人家急賣的房子轉手致富，也因此女友一個換過一個。

    黃女妹妹說，姊姊當時和李翁合作事業，因而在一起，直到生下小孩後，有到李翁家找元配和婆婆跪喝媳婦茶逼承認是李家人，雖然李、黃2人沒有登記，但家族有承認，黃女是二房而非小三。至於昨晚大亂鬥另一方56歲欒女，原本是李翁弟弟的「女友」，也導致李翁弟弟的家庭失和，還鬧上法院，又同時和李翁在一起。

    黃女的女兒則說，媽媽因爸爸不斷交女友而患有重度憂鬱症，去年12月得知李翁和欒女「開房間」，一直想找欒女談，欒女卻不斷躲避，得知李翁近日懷疑欒女另結新歡，想在欒女機車裝追蹤器，媽媽想告知孌女並進一步談判，昨晚在家看到欒女出現，才會衝出去「逮人」，導致發生衝突。最後警方前來，才會對扯著欒女頭髮不放的黃女噴辣椒水，將她「大外割」壓制在地。

    對此，李翁則說，昨晚是他偕「女朋友」欒女要去吃海產，順便談房仲相關的公事，被「二老婆（黃女）」抓到，雙方互拉頭髮而已。他直呼，昨天發生的只是小事。

    李翁指稱，自己與欒女在一起6年了，欒女也是被他騙來的，是他害她身敗名裂的。但對於娶了2個老婆又有女友，李翁坦然地說，「沒辦法，我就風流一生」。至於先後交過多少女友？李翁說，他沒辦法數。

    李翁說，欒女要和他斷，但他不願意，不過，現在欒女的電話已打不通了。至於家人質疑他和欒女交往，給了對方近百萬元，李翁則反駁說，是「房仲工資和吃紅」，而非欒女為了錢和他在一起。

    黃女（右）因扯拉跪地的欒女頭髮不放，被員警制止無效噴辣椒水和大外割壓制。（擷取自社會事新聞影音）

    黃女（右）因扯拉跪地的欒女頭髮不放，被員警制止無效噴辣椒水和大外割壓制。（擷取自社會事新聞影音）

    黃女遭員警噴辣椒水和大外割壓制。（民眾提供）

    黃女遭員警噴辣椒水和大外割壓制。（民眾提供）

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