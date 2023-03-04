《悲情城市》高雄包場 大學生：被黑暗威權籠罩的島嶼歷史不遠

高雄學生民主聯盟發言人洪羽臻說，「被黑暗威權籠罩的島嶼歷史，離我們真的不遠」，希望大學生、高中生甚至國中生，應更了解二二八歷史。 （記者葛祐豪翻攝）

2023/03/04 19:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣基進今天包場《悲情城市》電影，觀影年齡層橫跨10多歲的大學生到7、80歲長輩都有，高雄學生民主聯盟發言人洪羽臻說，「被黑暗威權籠罩的島嶼歷史，離我們真的不遠」，希望大學生、高中生甚至國中生，應更了解這段歷史。

今天包場吸引近百人，包括三民區十全里里長洪能通、台灣南社余社長余景登都到場。

台灣基進高雄市議員張博洋說，首次觀看《悲情城市》，作為首部提及二二八事件的電影，他認為《悲情城市》在當時的時空背景是勇敢的。

張博洋指出，轉型正義仍有非常遙遠的路要走，例如台灣基進台南市議員李宗霖就呼籲，將中正路改名，不要讓湯德章紀念公園比鄰中正路；事實上在高雄也有類似情況，位於鹽埕區的二二八歷史現場、今日的歷史博物館及二二八紀念公園，都在中正路上，期盼高雄也能因為歷史的了解，解除當今令人感到諷刺的情況。

今天也到場的高雄學生民主聯盟發言人洪羽臻，就讀中山大學社會系大一，她說，每年二二八，及高雄的三六屠殺紀念日，聯盟都會利用社群媒體、舉行活動方式，希望讓更多大學生、高中生甚至國中生更了解這段歷史。

「被黑暗威權籠罩的島嶼歷史，離我們真的不遠！」洪羽臻以自己的親身經驗說，許多朋友會覺得這段歷史已經距離遙遠，甚至「不關我們的事」，但其實二二八事件距今才76年，不僅父母輩多仍是出生在戒嚴時代，爺爺奶奶也很可能曾親眼見證二二八。

洪羽臻分享，今年二二八，自己也協助舉辦營隊，帶領學生認識台灣史，在營隊關於轉型正義的課程上，東華歷史系陳進金教授說，「轉型正義很重要的一環，就是他們那一代去記得，並向下扎根」，秉持這樣的理念，作為「記得歷史的人」，期望自己同時是扎根、傳承下去的人。

高雄學生民主聯盟3月13日將在內惟藝術中心舉行《悲情城市》包場，歡迎想要「二刷」的朋友，一同來觀賞。

台灣基進今天舉行《悲情城市》電影包場。（記者葛祐豪翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法